D'importantes sommes à investir pour la rénovation de l'église Sainte-Thérèse

Des infiltrations d’eau ont affecté le revêtement de briques et les murs intérieurs du temple vieux de 95 ans. De l’amiante a été découvert dans le mortier et des travaux doivent aussi être réalisés pour réparer le clocher.

Le président de la Fabrique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, qui en est toujours propriétaire, parle de millions de dollars à investir, des montants que l’organisme ne possède évidemment pas. La seule façon d’assurer la pérennité de l’église serait de la céder à Saguenay, par l’entremise du Centre d’histoire Arvida (CHA), locataire de de l'immeuble. Un projet de cession à la corporation, qui reçoit du financement de la Ville, est d’ailleurs en cours d’analyse, ce qui fait bien l’affaire de la fabrique, désireuse que le bâtiment soit conservé.

Nous avons fait la toiture, mais juste en réparations, il y a des millions impliqués. C’est certain qu’une cession à la Ville permettrait d’assurer la pérennité de l’église. Les projets de restauration sont admissibles à des subventions gouvernementales, mais 20 % des budgets doivent être assumés par les propriétaires. Nous n’avons pas les moyens , convient le président de la fabrique, René Lapointe, qui considère qu'une cession à la Ville est un projet porteur.

En attendant qu'un projet de vente se concrétise, le comité exécutif recommande au conseil municipal d’avaliser le versement de 80 000 $ au Centre d’histoire Arvida pour lui permettre de mettre la touche finale à son exposition temporaire à temps pour le 27 mai et pour renouveler son bail avec la fabrique.

La propriétaire, qui conserve environ le tiers de l’espace pour des activités liées au culte, touche environ 30 000 $ par année en revenus de location. Une seule messe par semaine est célébrée à l’église Sainte-Thérèse, le dimanche matin. La fabrique aimerait qu’une portion du bâtiment soit conservée à des fins religieuses.

Au minimum, on aimerait conserver la chapelle d’adoration perpétuelle, mais évidemment, comme locataire, on ne serait pas en mesure de l’exiger. Une citation de :René Lapointe, président de la Fabrique Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus

Le musée aménagé par le CHACentre d’histoire Arvida est appelé à croître pour se consacrer plus largement à l’histoire d’Arvida et de Kénogami.

L’organisme recevra aussi 7000 $ en provenance des coffres municipaux pour faire l’inventaire, la documentation et l’évaluation de la valeur patrimoniale des composantes de l’église achevée en 1928. La […] Ville de Saguenay est pressentie comme future propriétaire de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et l’église […] fait l’objet de statuts légaux qui reconnaissent sa valeur patrimoniale et appellent à sa préservation et sa mise en valeur , est-il écrit dans la liste des considérants précédant la résolution entérinant l’octroi du mandat.

Terry Loucks honoré

Par ailleurs, la Ville déposera la candidature de Terry Loucks pour l’édition 2021 du prix Action patrimoine dans la catégorie Individu . Saguenay considère que l’ancien résident d’Arvida apporte une précieuse et unique contribution à divers projets visant la préservation du patrimoine de manière entièrement bénévole .

Terry Loucks devant la bibliothèque d'Arvida. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin