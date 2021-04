Une première étape pour le centre de vaccination de Rio Tinto

Le tout se déroulera au Manoir du Saguenay, comme il avait été annoncé lorsque Rio Tinto avait été confirmée comme pôle de vaccination le 8 avril, en même temps que Produits forestiers Résolu (PFR), qui collabore avec le Cégep de Saint-Félicien.

Rio Tinto collabore avec les autorités de santé publique pour soutenir pleinement le réseau de la santé en cette période intensive. À la demande de celles-ci, nous soutiendrons la vaccination de certains travailleurs essentiels au cours des prochains jours en mettant à contribution notre nouveau centre de vaccination en entreprise , a-t-on fait savoir mardi soir du côté de l'entreprise.

De façon plus précise, la première étape devrait s'amorcer lundi, a indiqué la propriétaire et directrice générale de la clinique privée Opti-Soins de Jonquière, Pascale Lamarche. Rio Tinto a fait appel à nous pour offrir le personnel vaccinateur , a-t-elle mentionné. Une vingtaine d'infirmières, d'infirmières auxiliaires et d'inhalothérapeutes seront sur place.

Pascale Lamarche est la propriétaire de la Clinique Opti-Soins. Photo : Catherine Paradis

Lorsque la campagne provinciale sera éventuellement ouverte à la population en entier, c'est là que Rio Tinto pourra procéder à la campagne initialement prévue, soit la vaccination de ses employés et de leurs familles, ainsi que des entreprises environnantes. Le centre sera aussi alors accessible à tous.

Lundi, l'entreprise en aéronautique CAE, à Montréal, est devenue la première à ouvrir son centre de vaccination.

Du dépistage à l'auto

Par ailleurs, la clinique Opti-Soins a inauguré mardi matin un nouveau service de tests de dépistage de la COVID-19 à l'auto.

Après avoir pris rendez-vous, les usagers se rendent dans le stationnement de la clinique. Une fois sur place, le client rappelle et une infirmière se rend à sa voiture pour prendre un test rapide. Le coût est de 90 $.

Une fois sur place, le client rappelle et une infirmière se rend à sa voiture pour prendre un test rapide. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Selon Pascale Lamarche, ce service s'adresse particulièrement aux employeurs qui veulent éviter une éclosion chez eux. Avec toutes les études qui ont été faites, l'indication principale c'est d'éviter les éclosions. Donc, on peut penser entre autres à des gens en entreprise qui ont été en contact avec un cas positif ou qui sont très très symptomatiques. À ce moment-là, le test (rapide) chez les gens qui ont des symptômes vraiment COVID persistants, bien le test est aussi efficace qu'un test PCR, celui utilisé pour la grande majorité des gens , a-t-elle détaillé.

La clinique privée Opti-Soins située à Jonquiere a inauguré mardi matin un nouveau service de tests de dépistage de la COVID-19 à l'auto. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

La propriétaire dit suivre la recommandation de la santé publique qui l'oblige à déclarer le nom de l'usager qui obtient un résultat positif. Elle demande aussi aux gens qui ont été en contact avec un cas de COVID-19 de s'isoler 24 heures avant d'aller passer un test.

Avec des informations de Michel Gaudreau