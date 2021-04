L’école à la maison pour tous les élèves de la Nouvelle-Écosse

Les écoles privées et publiques de la Nouvelle-Écosse sont fermées au présentiel pour au moins deux semaines.

Le Conseil scolaire acadien provincial était prêt pour ce changement, selon la coordonnatrice des communications de l'organisation, Stéphanie Comeau. Ça fait depuis le début de l’année qu’on se prépare avec notre plan de retour à l’école qui a été configuré avec le ministère de l’Éducation , dit-elle.

L'annonce de la fermeture des écoles partout dans la province mardi ne l'a d'ailleurs guère étonnée.

Selon elle, ce sont surtout des préoccupations dans la communauté plutôt que du côté des enseignants qui ont trouvé écho. Au CSAPConseil scolaire acadien provincial , on travaille de très près avec nos écoles, alors nos écoles sont sécuritaires pour faire l’apprentissage à la maison , affirme-t-elle.

Classes en ligne

La fermeture des écoles se poursuivra jusqu’au 12 mai au moins. Si on doit aller un peu plus loin, on a les ressources , souligne Stéphanie Comeau.

Les élèves possèdent tous des outils technologiques à la maison, parfois empruntés aux écoles. Les enseignants se connectent en salle de classe virtuelle pour faire les leçons.

Stéphanie Comeau, coordonnatrice des communications du CSAP. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Stéphanie Comeau croit en la qualité de l’enseignement, mais reconnaît que cette situation est loin d'être idéale. On sait que la meilleure place pour nos élèves c’est dans nos écoles , déclare-t-elle.

Mais cependant, avec la situation de la pandémie globale, pour le moment, on s’est dit que l’on suit les lignes directrices de la santé publique, et on a dû fermer les écoles.

Alors que la province enregistre un fort taux de nouveaux cas de COVID-19 chaque jour, certains parents avaient déjà choisi depuis un moment de faire l’école à la maison.

Avec les informations d'Héloise Rodriguez-Qizilbash