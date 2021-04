Les Remparts arrachent le premier match aux Voltigeurs

Les Remparts ont arraché une victoire de 4-3 aux Voltigeurs de Drummondville, mardi après-midi, pour prendre les devants 1-0 dans leur série de 1ère ronde. Viljami Marjala a joué les héros pour Québec avec le but vainqueur en prolongation.

S’il s’est amélioré dans la langue de Shakespeare depuis son arrivée avec les Remparts, l’attaquant finlandais n’a pas eu à utiliser l’étendue de son lexique pour décrire ses sentiments après avoir donné la victoire aux siens en avantage numérique.

Je me sens vraiment bien , a lancé celui qui a également amassé deux passes à son premier match en séries dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

À sa première saison chez les diables rouges, Marjala a expliqué qu’il se sent désormais plus à l’aise sur les patinoires nord-américaines, de plus petites dimensions que celles européennes.

Patrick Roy a eu la main heureuse en réunissant Viljami Marjala, Nathan Gaucher (numéro 91) et James Malatesta Photo : Ghyslain Bergeron / LHJMQ

Ce n’est pas passé inaperçu auprès de son entraîneur qui l’utilise à la gauche de Nathan Gaucher et James Malatesta. Dans les dernières pratiques, il est vraiment passé à un autre niveau. Sa protection de rondelle, sa façon de jouer. Je sens que Gaucher, Malatesta et lui se trouvent vraiment bien sur la patinoire , a expliqué Patrick Roy après le match.

Une performance en montagne russe

L’entraîneur-chef des Remparts n’affichait toutefois pas son plus beau sourire après l’importante victoire des siens. On a trouvé une façon de gagner , s’est-il réjoui, mais l’ensemble de la performance ne l’a pas satisfait.

Sa jeune équipe était visiblement nerveuse de briser la glace en première période et a retraité au vestiaire en retard 2-0. Deux buts en moins d’une minute en 2e période ont ramené l’équipe sur les rails, mais Roy a trouvé que sa troupe jouait trop sur la défensive en 3e période, avec une marque égale de 3-3.

Pour gagner la série, il va falloir être meilleurs en sortie de zone , a-t-il ajouté.

Cinq minutes coûteuses

À l’inverse, l’entraîneur-chef des Voltigeurs, Steve Hartley, a eu de bons mots pour ses joueurs. Le match aurait pu aller d’un bord comme de l’autre , a-t-il plaidé, les siens ayant dominé la majeure partie de la rencontre.

Le match a tourné en cinq minutes en 2e période. C’est là que ça s’est joué. Les Remparts ont été opportunistes. Une citation de :L'entraîneur-chef des Voltigeurs, Steve Hartley

L’attaquant Charlie Da Fonseca a inscrit deux buts pour les Voltigeurs. Malatesta (un but, une passe) et Théo Rochette (deux passes) ont inscrit chacun deux points pour les Remparts qui ont dominé le match 40-35 au chapitre des tirs au but.

Les deux équipes ont rendez mercredi 19 h pour le deuxième match de la série 3 de 5.