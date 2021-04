Être laitier en 2021

Pour certains consommateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, se faire livrer la bouteille de lait frais sur le pas de la porte au petit matin n’est pas une vieille tradition, mais bel et bien une habitude.

Il me reste une trentaine de clients, j'ai des collègues qui ont deux ou trois cent maisons sur leur tournée.

La pandémie y est pour quelque chose. Depuis l’année dernière, de nouveaux clients sont venus s’ajouter à la liste de M. Saint-Gelais.

J’ai plusieurs familles de plus depuis l’arrivée du télétravail. En mars-avril, l’année dernière personne ne voulait sortir! Une citation de :Richard Saint-Gelais

Dans ce quartier de Chicoutimi-Nord, les clients sont restés fidèles à leur laitier. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

S’adapter aux règles sanitaires

Parmi les clients de Richard St-Gelais, il y a le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline. L'établissement de santé a été frappé par une importante éclosion de COVID-19. Les règles étaient très strictes, même pour la livraison du lait.

Avant on débarquait le stock et on allait le placer dans le frigo, mais maintenant on place ça sur le chariot et c'est eux autres mêmes qui le placent. On ne touche plus à rien.

Au pic de la pandémie, les règles étaient strictes lors de ses livraisons. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Le métier a changé avec la pandémie. Le service n’est pas le même qu'il était, comme l’admet Richard Saint-Gelais. Dans les écoles par exemple, je n’ai plus le droit de rentrer, je laisse les produits devant la porte. Partout où je vais, on me prévient s'il y a des cas pour que je me protège.

Richard Saint-Gelais offre des produits Nutrinor à titre de distributeur indépendant.

Un métier en voie de disparition

Même si les clients sont encore nombreux, le métier tend à disparaître. Il y a une quinzaine d'années, sept distributeurs indépendants se partageaient la clientèle du secteur nord de l'arrondissement de Chicoutimi. Il en reste deux.

Les restaurants, les dépanneurs, les magasins, les garderies, ça va toujours en prendre. Mais la relève par contre se fait très rare. Ça je peux vous le dire car il y a deux ans, j'ai eu une offre pour un autre emploi, mais je n'ai pas été capable de vendre.