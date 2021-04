Quels sont les symptômes d'une thrombose?

Le premier décès canadien lié à l'AstraZeneca soulève de vives inquiétudes quant à l'innocuité du vaccin. Malgré tout, les autorités de santé publique persistent et signent : les avantages du vaccin l'emportent largement sur les risques.

Néanmoins, même si les complications sont rares, elles peuvent survenir. Le Dr Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue, explique quels sont les symptômes à surveiller après avoir reçu un vaccin.

Quels symptômes nécessitent une attention particulière après avoir reçu une dose du vaccin AstraZeneca?

Tout patient qui présente un symptôme inhabituel après la vaccination devrait consulter, mais certains symptômes sont davantage apparentés à une thrombose. Mal de tête sévère, vision floue, difficulté à parler, convulsions, essoufflement, douleur à la poitrine, c'est quand même assez large. On peut aussi observer une nouvelle rougeur, une enflure, une douleur au niveau d'une jambe, qui surviendrait de 4 à 10 jours après la vaccination.

Quelqu'un qui a des maux de tête très importants, disproportionnés, c'est très important de consulter. Une citation de :Dr Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue

Une thrombose consiste en un caillot sanguin, qui se forme dans un vaisseau et l'obstrue. Photo : iStock

Quand faut-il consulter?

Le plus rapidement possible. On parle de conséquences très rares, mais sérieuses, qui doivent être prises en charge rapidement.

Où faut-il se diriger si on a des symptômes importants?

Selon le degré d'urgence, il faut consulter à l'urgence la plus près de chez-soi pour avoir accès rapidement à des soins.

Est-ce que les femmes sont plus à risques?

Pour l'instant, il n'y a pas eu de recommandations préférentielles par rapport au sexe dans aucun pays.

On voit que les femmes sont surreprésentées, mais il faut savoir que les femmes sont aussi surreprésentées dans la vaccination en général. Une citation de :Dr Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue

Elles sont plus nombreuses dans le système de la santé, et à travers le monde, elles sont plus nombreuses à se faire vacciner. D'autres facteurs pourraient entrer en jeu, des chercheurs se penchent là-dessus.