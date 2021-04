Les autorités restent discrètes sur leur intervention lors d’une manifestation antimasque

Le Service de police de Winnipeg et les autorités sanitaires de la province restent discrets quant aux efforts déployés lors d’une manifestation anti-masque en fin de semaine. Certains Winnipégois jugent leur réaction insuffisante.

Dimanche, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant la scène du Canadien National, tenant des affiches et scandant des slogans antimasque. Les intervenants qui ont parlé au micro dénonçaient les ordonnances sanitaires qui visent à freiner la transmission du nouveau coronavirus responsable de la COVID-19.

Quand ils ont appris que les manifestants voulaient entrer dans le marché de la Fourche, les responsables ont choisi de fermer les portes de l’immeuble pour protéger le public et le personnel des commerces et éviter de possibles affrontements. Les commerces ont donc dû fermer.

Aucune intervention publique des forces de l'ordre n'a été constatée par les personnes présentes.

Dans une déclaration, le porte-parole de la police, Rob Carver, assure que des agents étaient bien sur les lieux lors de la manifestation.

Le Service de police de Winnipeg était au courant du rassemblement avant qu’il commence, et les agents ont été affectés en conséquence. Ils n'ont donc pas été envoyés à l'événement en raison de plaintes , indique-t-il.

Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne fournissons pas le nombre d'agents affectés à des événements publics. Le [Service de police] affecte généralement des agents à tout grand rassemblement dont il est informé , poursuit le policier.

Au moins deux contraventions

Un porte-parole de la province indique de son côté que des agents chargés de l'application de la loi enquêtent sur toutes les infractions aux ordonnances de santé publique dont ils ont connaissance, y compris les grands rassemblements et les réunions . Ils étaient présents à La Fourche le week-end dernier , assure la province.

Nous rappelons au public que les comportements abusifs et agressifs ne seront pas tolérés, et que les infractions criminelles seront signalées à la police et feront l'objet d'une enquête , ajoute-t-il.

Tard mardi après-midi, la province a fourni une autre déclaration, indiquant que des contraventions ont été données, de l’information collectée et davantage de contraventions sont en attente, grâce à des vidéos et d’autres informations .

La province confirme que deux contraventions de 1296 $ ont été données pour défaut de respecter la quarantaine et pour avoir participé à un rassemblement qui dépassait le nombre de personnes autorisées.

La simple présence des agents n’est pas une action suffisante selon l’étudiante winnipégoise Leah Erenberg, qui aimerait voir de véritables sanctions pour la violation des ordonnances publiques lors de grands événements.

Elle a tenté de contacter les autorités pour dénoncer le rassemblement et affirme ne pas savoir si sa plainte a été prise en compte.

S'ils réprimandent les Manitobains pour avoir enfreint les restrictions tout le temps, mais que lorsqu'il s'agit d'une violation flagrante des restrictions, comme ce qui vient de se passer ce week-end, ils ne le savent pas à l'avance et ne font rien, alors ils ne respectent pas leur engagement et n'appliquent pas l’ordonnance de santé publique quand il est temps de le faire , fait-elle valoir.

Forte hausse du nombre de contraventions

Mardi, la province a publié sa mise à jour hebdomadaire sur les infractions liées à la COVID-19. Le nombre de contraventions a augmenté de 167 %, par rapport à la semaine précédente.

Entre le 19 et le 25 avril, les autorités ont donné 56 contraventions et 92 avertissements, selon la province.

Trente-neuf amendes de 1296 $ ont été données à des individus, dont 33 pour des rassemblements interdits à l’intérieur ou à l’extérieur. 17 amendes de 298 $ ont été données pour défaut de porter un masque dans un lieu public intérieur.

Lundi, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a indiqué que la province allait renforcer l’application de règlements sanitaires, notamment en ce qui concerne les quarantaines obligatoires.

Avec les informations d'Alexia Bille