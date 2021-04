Des rabais pour les clients vaccinés d’une station-service annulés face à l’indignation

La station-service Pioneer située au 599, rue Main Ouest à Port Colborne, avait affiché un panneau offrant une réduction à ses clients qui pouvaient prouver qu'ils avaient reçu le vaccin contre la COVID-19. Ils auraient bénéficié d’un rabais de 2 $ pour laver leur voiture, et une réduction de 10 % sur les articles en vente au dépanneur.

Le panneau annonçant ces rabais a rapidement suscité l'indignation sur les réseaux sociaux.

Vacciné ou non, c'est certainement une question de droits de l'homme. Offrir aux gens des incitations à se faire vacciner est le rôle du gouvernement et non pas le rôle d'un écervelé qui possède une station-service , lit-on dans un commentaire publié sur Facebook.

Quelle bande de clowns ... ils ne verront jamais un centime de ma part , a écrit un autre utilisateur.

Le propriétaire de la station-service n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Un porte-parole de la municipalité de Port Colborne a déclaré que la Ville était au courant de la situation. Des résidents du secteur ont partagé des inquiétudes concernant une discrimination présumée .

Bien que la Ville n’ait émis aucun commentaire officiel sur la station-service en question, elle a déclaré que la Commission ontarienne des droits de la personne avait la compétence sur les plaintes pour discrimination.

Selon le porte-parole de Port Colborne, la municipalité soutient tous les efforts de santé publique pour ralentir la propagation du COVID-19 et encourage les résidents à recevoir le vaccin lorsqu'ils sont éligibles à le faire .

La société Parkland, qui fournit du pétrole à la station-service, a déclaré que son équipe avait contacté le propriétaire de la station Pioneer et avait rectifié la situation en lui demandant de changer le panneau pour annoncer qu’il offrait un rabais à tous les clients.

Nous nous excusons sincèrement pour cet incident et pour tout inconvénient que cela a causé , a déclaré un porte-parole de Parkland par voie de courriel.

Avec les informations de Bobby Hristova de CBC Hamilton