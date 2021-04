Netflix s’installe à Toronto

Le géant de la télé et du cinéma Netflix ouvre un bureau au Canada et il a choisi Toronto.

La nouvelle a été confirmée dans un communiqué de la Ville de Toronto publié mardi après-midi.

Alors que nous développons nos activités et notre présence partout au Canada, nous sommes ravis que Toronto soit notre premier bureau local , a déclaré Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, via le communiqué.

Le maire de Toronto, John Tory, s’est dit ravi de la nouvelle lors d’un point de presse, mardi. Toronto est une ville accueillante pour le cinéma. [...] La qualité et la diversité de notre bassin de talents sont incomparables, et nous avons une industrie de production et de post-production robuste et en constante expansion. Je tiens à remercier Netflix d'avoir fait le bon choix pour leur entreprise et pour notre ville.

En 2019, le secteur du cinéma, de la télévision et des médias numériques a contribué 2,2 milliards de dollars à l'économie de Toronto et employait plus de 30 000 personnes , peut-on lire dans le communiqué.

En février, Netflix avait annoncé avoir l’intention d’ouvrir un bureau au pays pour se rapprocher des créatrices et créateurs canadiens et établir des relations et de recevoir des idées de projet sur le terrain. La compagnie y dévoilait alors hésiter entre Toronto et Vancouver.