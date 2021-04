Des quarantaines interminables pour de nombreux voyageurs

Enseignant au primaire à Montréal, Sami Abdellatif a dû séjourner en Tunisie pour assister aux funérailles de son père. Il est en quarantaine depuis maintenant 18 jours, et il ne sait pas quand il pourra enfin sortir de son appartement et retrouver ses élèves.

De retour au Canada, il pensait bien être libéré de son isolement obligatoire après quatorze jours, mais n’ayant toujours pas reçu le résultat de son test final de dépistage de COVID-19, sa quarantaine se prolonge, à son grand désarroi. Son expérience avec l’entreprise Switch Health, responsable de l’administration et du traitement de ce test, le laisse très amer et frustré.

Pour Sami, les problèmes ont débuté au 10e jour de sa quarantaine, jour où les voyageurs de retour au Canada doivent effectuer leur dernier test de dépistage avant la fin de leur période d’isolement.

Après deux heures et demie d’attente en ligne, il a finalement été mis en contact avec une infirmière de Switch Health qui devait l’accompagner par visioconférence pour effectuer le test de dépistage à domicile. Toutefois, il a eu la mauvaise surprise d’être assisté d’une infirmière anglophone, lui qui s’exprime difficilement dans cette langue.

J’avais demandé à parler avec une infirmière francophone. Malheureusement, elle ne parlait pas français. Nous avons donc dû utiliser le langage des signes pour se comprendre. Elle me montrait les gestes à faire, mais ce n’était pas facile. Une citation de :Sami Abdellatif, professeur au primaire

Une fois le test terminé, le père de famille n’était malheureusement pas au bout de ses peines. En faisant le suivi en ligne du colis, transporté par Purolator, il avait été rassuré de voir que son échantillon s’était rendu rapidement aux laboratoires de Switch Health.

Toutefois, au 14e jour de sa quarantaine, toujours aucune nouvelle quant au résultat de son test! Or, l'Agence de la santé publique est claire : pour sortir de quarantaine, la personne doit avoir effectué un isolement de 14 jours ET avoir obtenu un résultat négatif de son test du 10e jour.

Embêté, Sami a contacté Switch Health et la santé publique afin de savoir quelle était la marche à suivre dans un cas comme le sien. On me donne toujours la même réponse : qu’il faut attendre, attendre, attendre! , explique-t-il, exaspéré.

C’est stressant, c’est frustrant! poursuit-il. Je n’ai pas de réponse, je ne sais pas quoi faire et personne ne me propose de solution!

Il estime avoir rempli sa part du « contrat », respecté toutes les règles en place, mais se désole que le gouvernement ne fasse pas le nécessaire, selon lui, pour s’assurer que tout le monde puisse bel et bien sortir de quarantaine après les 14 jours prévus.

Je suis en quelque sorte pris en otage. Je ne sais pas quand je vais pouvoir sortir de mon appartement, retourner au travail. Je peux encore rester pris ici deux jours, toute la semaine, je ne sais pas! Une citation de :Sami Abdellatif, professeur au primaire

Une quarantaine de 20 jours

Jean-Louis Michel comprend très bien ce que vit Sami Abdellatif, puisqu’il a affronté les mêmes obstacles que lui il y a tout juste quelques jours. De retour de France où il s’était rendu par affaires, il raconte que lui et sa femme ont dû patienter presque une journée entière avant d’être aidés par une infirmière, anglophone cette fois aussi.

Puisqu’ils ont effectué le test un samedi, ils doivent patienter jusqu’au lundi soir pour qu’un coursier vienne récupérer l’échantillon entreposé au réfrigérateur entre-temps.

Commence alors une longue attente qui semble interminable au couple. C’est finalement au 20e jour de sa quarantaine et après d’innombrables appels et démarches auprès de Switch Health et de l’Agence de la santé publique qu’il obtient le résultat de son test de dépistage, heureusement négatif.

Jean-Louis Michel a dû attendre plus longtemps que prévu l’obtention de son résultat de test de dépistage de la COVID19, qui était sa clef de sortie de quarantaine. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

On se sentait prisonniers d'un système que personne ne maîtrisait. [...] Prisonnier d’un système qui a été mis en place pour de bonnes raisons, mais qui n’avait plus de fin! Une citation de :Jean-Louis Michel, entrepreneur dans le secteur des finances

Tout comme Sami Abdellatif, il déplore le manque de recours pour les personnes dans sa situation. Il qualifie de pénible et désorganisée son expérience avec l’entreprise Switch Health : C'est eux qui décident si vous sortez ou pas, et je ne crois pas que c'est leur rôle. [...] Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un garde-fou [lorsqu’il y a] des débordements.

Jean-Louis Michel déplore que le système actuel n’encourage pas, à son avis, le respect des règles. Il souhaite que le gouvernement offre une solution de rechange à ceux dont la quarantaine s’étire indûment. Qu’il soit possible, par exemple, pour ceux qui ne présentent pas de symptômes, d’aller faire un test rapide dans un point de dépistage, comme à l’aéroport.

Préoccupé, le gouvernement apporte des changements

Pour corriger ces trop longs délais et éviter que des cas comme ceux de Sami Abdellatif et Jean-Louis Michel ne se multiplient, le gouvernement fédéral a récemment décidé de devancer le dernier test de dépistage pour les voyageurs en quarantaine.

On est en train de changer l'échéancier du test de dépistage [...] pour avoir les réponses plus rapidement qu'avant , a confirmé mardi le premier ministre canadien.

Les voyageurs arrivés au Canada après le 23 avril devront désormais effectuer leur test de dépistage au 8e jour de leur quarantaine au lieu du 10e jour.

Justin Trudeau a aussi promis de faire la lumière sur les ratés de Switch Health.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

J’ai demandé à mon équipe de regarder attentivement ce qui se passe avec cette compagnie [Switch Health]. C’est une situation qui me préoccupe énormément et j’ai demandé des réponses. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Au gouvernement, on confirme qu’en raison des problèmes de gestion des tests de dépistage par l’entreprise Switch Health, on a donné une consigne aux fonctionnaires de la santé publique pour qu'ils vérifient si d’autres fournisseurs pourraient aider à répondre à la demande, toujours dans l’objectif de fournir le service dans les délais prévus et dans la langue de choix du voyageur.

L’Agence de la santé publique du Canada ajoute que bien que le passage à un test au 8e jour de la quarantaine pourrait aider à faire en sorte que les voyageurs reçoivent leurs résultats avant la fin de la quarantaine de 14 jours, d’autres facteurs, de nature scientifique, ont également motivé cette décision

Le déplacement au jour 8 permettra l’identification des cas positifs et un séquençage de variants préoccupants plus rapide , fait-on en effet valoir.

Par ailleurs, un autre changement récent pourrait alléger la charge de Switch Health et accélérer le traitement des tests de dépistage dans les délais prévus. Services publics et Approvisionnement Canada a annoncé hier que l’entreprise Dynacare prendra le relais du traitement des tests de dépistage des travailleurs agricoles étrangers du Québec.

La ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, reconnaît que ce changement sera bénéfique à tous ceux qui doivent se soumettre à une quarantaine.

En libérant Switch Health de la charge des travailleurs agricoles étrangers du Québec, ça va libérer leurs ressources pour donner un service plus rapide aux autres Canadiens qui veulent recevoir leur résultat au plus tard au jour 14 [de leur quarantaine] , a-t-elle fait valoir.

La ministre Bibeau rappelle que le meilleur moyen d’éviter de se retrouver dans cette fâcheuse situation est de ne pas voyager.

Réplique de Switch Health

L’entreprise ontarienne Switch Health reconnaît qu’elle a rencontré certains problèmes ces dernières semaines dans la gestion des tests de dépistage, mais assure apporter des correctifs pour améliorer la situation.

Switch Health affirme qu'elle embauche 900 infirmières et que des centaines d’infirmières travaillent simultanément lors de chaque quart de travail. L’entreprise indique que le délai d’attente général avant de pouvoir parler avec une infirmière est de 30 minutes, mais qu’à certains moments cette période peut s’allonger en raison d’une demande plus grande.

Le porte-parole de l'entreprise, Jordan Paquet, ajoute qu'être capable de servir la clientèle dans les deux langues officielles est très important. Près de 25 % de nos infirmières peuvent parler en français, soutient-il. Nous avons ajouté des infirmières et des agents de service à la clientèle francophone à notre personnel, et nous continuons d'en embaucher davantage.

Switch Health indique qu’elle a pour objectif de rendre les résultats des tests avant le 14e jour de quarantaine, mais que des délais de traitement peuvent être provoqués par un grand volume de tests à traiter, une mauvaise identification d'échantillons ou des délais de transport.