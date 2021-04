Fertilité des hommes : les perturbateurs endocriniens montrés du doigt

L'exposition des femmes à des perturbateurs endocriniens pendant leur grossesse semble avoir un impact négatif sur la fertilité de leurs fils 20 ans plus tard, indique la plus importante étude jamais réalisée sur le sujet.

Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que les perturbateurs endocriniens – des produits chimiques dont l'effet imite celui des hormones humaines – puissent nuire à la fertilité, mais l'étude publiée récemment par le journal médical Human Reproduction témoigne de l'association la plus solide jamais constatée à ce sujet.

C'est une étude de haute qualité dont les résultats sont fiables , a confirmé la Pre Maryse Bouchard, de l'École de santé publique de l'Université de Montréal.

Des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en France, ont étudié 1045 recrues de l'armée suisse.

Ils ont constaté que ces jeunes hommes, qui avaient de 18 à 22 ans, étaient deux fois plus susceptibles de présenter une fertilité réduite (concernant la quantité et la qualité de leur sperme) si leur mère, pendant sa grossesse, avait été exposée à au moins quatre perturbateurs endocriniens dans le cadre de son emploi.

Le fait que l'étude ait eu lieu en Suisse, un pays occidental développé aux normes strictes, et que les sujets aient été de jeunes hommes qui devraient normalement être au sommet de leur fertilité est inquiétant , a dit Mme Bouchard.

Les niveaux d'exposition [en Suisse] étaient certainement des niveaux d'exposition qui seraient réputés sécuritaires , a-t-elle expliqué. Et pourtant, on voit une association avec une fertilité déclinante. Et en plus, on parle d'hommes de 18 à 22 ans. On sait que la fertilité peut décliner avec l'âge, mais là, ils devraient être au summum de leur fertilité. On ne peut pas mettre ça sur le compte de l'âge ou d'autres maladies.

Les chercheurs s'inquiètent depuis des décennies de ce déclin de la fertilité masculine, et on soupçonne depuis longtemps les contaminants environnementaux d'y être pour quelque chose, mais cette nouvelle étude ajoute une pièce importante au casse-tête de la compréhension qu'ont les experts du problème.

De plus, a dit Maryse Bouchard, l'étude est importante parce que ses résultats sont applicables à la population en général, puisqu'elle n'a pas été menée sur un sous-groupe bien précis ou à la suite d'un accident environnemental.

C'est inquiétant , a-t-elle dit. C'est une étude qui soulève des questions importantes. Manifestement, il y a des risques, et ce sont des risques importants.

L'étude montre que la période périnatale, aussi bien avant qu'après la grossesse, est une phase critique pendant laquelle il faut faire très attention , a-t-elle souligné.

Impossibles à éviter

Il est essentiellement impossible d'échapper aux perturbateurs endocriniens, tant ils sont omniprésents dans l'environnement et dans les produits qui nous entourent.

C'est très difficile de diminuer notre exposition , a prévenu Maryse Bouchard. Il y a certains choix qu'on peut faire. Mais certains de ces produits-là sont un peu partout, dans toutes sortes de produits d'usage courant qu'on ne soupçonne pas. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas bien le niveau de risque.

Le tristement célèbre BPA, par exemple, n'est pratiquement plus utilisé par l'industrie, mais il a été remplacé par le PBS, qui est un perturbateur endocrinien au moins aussi fort , a-t-elle ajouté, et on retrouve des traces de ce produit-là chez la vaste majorité des gens .

Il en va de même pour les pesticides. On dispose de données solides qui témoignent de la présence de résidus de pesticides sur de nombreux aliments, et presque tout le monde a des résidus détectables de pesticides .

Et aucun étiquetage n'est obligatoire pour prévenir de la présence de ces substances, à part pour les denrées alimentaires ou certains produits d'usage personnel.

On ne peut pas toujours savoir ce qu'il y a dans les produits qu'on utilise , a déploré Mme Bouchard. Ça peut même être dans nos meubles ou nos appareils électroniques, qui relarguent des produits chimiques. Donc dans une certaine mesure, on n'a pas tout le contrôle. Ce sont des produits qui sont un peu partout et c'est difficile de les éviter.

La solution, croit-elle, serait de mettre en place des mesures collectives qui protégeraient toute la population, puisqu'on ne peut pas isoler les femmes enceintes ou leur demander de se comporter de manière complètement différente des autres.