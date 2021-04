Malartic dégage un surplus de 548 000 $ en 2020

Le maire Martin Ferron se dit peu surpris par ce résultat positif, contenu dans le rapport financier de la municipalité, déposé mardi soir.

Il ne faut pas oublier qu’on avait fait des coupures dans nos services au plus fort de la pandémie, rappelle-t-il. Aussi, le gouvernement a injecté des fonds pour nous aider à passer au travers. Ça nous a créé une marge de manœuvre pour nous aider dans la relance, ce qui était aussi une volonté du gouvernement. Ce surplus va nous aider à réaliser divers petits projets et des travaux que nous pourrons annoncer au cours des prochaines semaines.

La santé financière de Malartic continue de s’améliorer, alors que la dette atteint maintenant 18,7 millions de dollars, une baisse de 1 million de dollars par rapport à 2019.