Cela porte donc à 2305 le nombre de cas de variants ayant été séquencés. 2277 d'entre eux sont issus du variant anglais, 9 du variant sud-africain et 19 du variant brésilien.

Regina reste pour le moment l’épicentre de la maladie en Saskatchewan en ce qui concerne les variants du coronavirus avec 1580 cas, soit 69 % des cas provinciaux.

Par ailleurs, la province compte 6301 cas de variants, mais dont le séquençage du génome n’a pas encore été effectué. De ce nombre, 3513 se retrouvent à Regina et 643 dans le sud-est de la Saskatchewan. Saskatoon rapporte 687 cas issus de variants, soit 48 de plus que lundi.

La province compte également 224 nouveaux cas de la COVID-19, ce qui porte le total à 40 401 cas depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs dans la province est de 2518, soit 20 de moins que lundi.

Les autorités sanitaires rapportent également six nouveaux décès des suites de la COVID-19. Trois victimes étaient âgées de plus de 80 ans, une avait plus de 40 ans et deux avaient plus de 60 ans. Les victimes vivaient à Regina et dans le sud de la province.

Répartition des cas actifs dans la province : Région de Saskatoon : 483

Région de Regina : 839

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 455

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 221

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 376

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 117

Les autorités font également état de 221 nouvelles guérisons.

186 personnes se trouvent actuellement à l’hôpital, dont 42 se trouvent aux soins intensifs.

La Saskatchewan a effectué 2865 tests de dépistage de la COVID-19 lundi, pour un total de 759 166 tests depuis le début de la crise sanitaire.

Vaccination

En ce qui concerne la vaccination, la province a administré lundi 5045 doses de vaccin, ce qui porte à 408 429 le nombre total de doses distribuées en Saskatchewan depuis le début de la campagne de vaccination.

Parmi ces doses, 3103 ont été administrées à Saskatoon, 330 l’ont été à Regina, 370 dans le nord-ouest et 305 dans le centre-nord de la province.

Actuellement, 58 % des personnes de 40 ans et plus ont reçu leur première dose du vaccin.

Le pourcentage de la population vaccinée dans la province est de 3,70 %. Il est de 2,56 % pour l’ensemble du pays.

Même si des effets secondaires tels que la fatigue, des maux de tête ou encore des courbatures sont normaux, la province invite toute personne pouvant ressentir des effets secondaires indésirables à la suite de l’administration du vaccin à appeler le 811.

Comment prendre rendez-vous? En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone, au 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h

Retour en classe pour les écoles catholiques de Regina

Après l’annonce de la Division scolaire des écoles publiques de Regina de retourner en classe le 3 mai, c’est au tour de la Division scolaire des écoles catholiques de la capitale de prévoir un retour en présentiel pour la même date.

Une décision prise en accord avec les recommandations des autorités sanitaires de la ville.

Les écoles catholiques repasseront au niveau 2 du plan de retour sécuritaire à l’école. Le port du masque sera notamment obligatoire.

Les établissements accueillant plus de 600 élèves passeront quant à eux au niveau 3.

Ce niveau impose un système hybride d’enseignement avec une partie en classe et une autre en ligne.

Des masques chirurgicaux ont notamment été envoyés aux différentes écoles.

Les directions espèrent recevoir davantage d'informations de la part du gouvernement concernant la mise en place de tests rapides.