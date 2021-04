Un coup d'oeil dans le rétroviseur signé Julie Ouellet

Il s'agit d'une première exposition rétrospective pour la dessinatrice et peintre.

On se concentre particulièrement sur trois grandes périodes que j'ai eues dans ma pratique. On part de 2002 avec une série où j'ai travaillé le corps, ensuite j'ai basculé dans l'abstraction et le développement dans les nœuds. J'en ai fait pendant plusieurs années. Et après, je me suis inspirée de la forêt, de l'immersion dans le paysage. Je travaille autant la cire que le dessin, le fusain et des œuvres sur bois , explique Julie Ouellet.

Pour l'artiste, ce coup d'œil dans le rétroviseur constitue un regard unique sur deux décennies de création.

Les oeuvres de l'artiste félicinoise Julie Ouellet sont en montre dans une galerie de Montréal. Photo : Courtoisie / Guy L'Heureux

Je me dis souvent que je suis dans la brume quand je travaille. À chaque fois, je reviens dans une brume. Et là, de voir tout cela ensemble, c'est comme si cette brume de parcours créatif se dissipait tout d'un coup. Ça me permet de voir tous les liens, de voir toute la cohérence. J'y remarque aussi une recherche des mêmes éléments fondamentaux, la recherche d'équilibre entre les extrêmes , souligne-t-elle.

Documentaire

Un documentaire intitulé Julie Ouellet Les chemins éphémères, réalisé par Bruno Boulianne, est également présenté pendant les heures d’ouverture de la galerie.

On a ancré le documentaire dans un lieu où j'ai travaillé pendant plusieurs années, un endroit près de Montréal, l'île de Carillon. C'est une nature assez sauvage. Le documentaire, c'est encore une fois une façon de reculer, de voir autrement Une citation de :Julie Ouellet, artiste

L'artiste ne s'en cache pas, elle aimerait bien présenter son travail dans sa région natale un jour.

Ma dernière exposition ici, ça remonte à quand j'avais 16 ans et j'en ai 47! Ma mère, qui habite dans le bois au nord de La Doré, ne sort pas souvent de sa cachette. Elle pourrait enfin voir mon travail. Oui, j'aimerais beaucoup revenir dans la région, c'est une forme de rêve , décrit Julie Ouellet.

Au cours de sa carrière, Julie Ouellet a pris part à de nombreuses expositions solos et collectives à Montréal et à Toronto. Ses tableaux font partie de la collection du musée Pointe-à-Callière à Montréal et de plusieurs collections d’entreprises et privées.