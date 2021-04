La popularité du biodiesel va stimuler les usines de canola à Regina, selon un expert

Les entreprises Cargill et Viterra ont toutes les deux annoncé la création d’usines en l’espace de quelques jours.

Selon un professeur du département d’agriculture de l’Université de la Saskatchewan, Richard Gray, ces annonces sont liées à la hausse de la demande du biodiesel. Le canola est notamment utilisé pour en produire.

Ce carburant peut remplacer le diesel, qui est plus polluant et mauvais pour l’environnement.

L’huile de canola est une huile de cuisson dans laquelle il y a beaucoup d’énergie. Avec un peu de traitement, nous pouvons la séparer en biodiesel et d’autres sous-produits. Donc, nous pouvons fabriquer du biodiesel à partir d’huile de canola , explique le professeur.

Selon lui, certaines compagnies européennes ont aussi déjà affirmé qu’elles préfèrent utiliser le canola pour fabriquer du biodiesel plutôt que d’autres produits.

Il est logique de placer les nouvelles usines près des raffineries et des réseaux de distribution de Regina.

L’objectif de produire du biocarburant directement au Canada est aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre en baissant les quantités de carbone dans les carburants utilisés pour faire fonctionner les véhicules et chauffer les maisons.

M. Gray estime aussi que la demande pour l'huile de canola dépassera celle pour l’huile de soja dans le futur.

En termes de composition chimique, l’huile de canola est une meilleure source de biodiesel. C’est aussi un meilleur produit pour l’environnement.

Le ministre de l’Agriculture de la Saskatchewan, David Marit, dit que les producteurs de la province ont produit près de 11 millions de tonnes de canola l’année dernière. Il ajoute que si les entreprises continuent d’investir dans la transformation de canola, les champs et la production vont de plus en plus se développer.

Avec les informations de Heidi Atter