Une personne sur deux en Mauricie se prive de manger avant de demander l’aide alimentaire

La co-chercheuse principale de l’étude Geneviève Mercille indique que se nourrir, c’est un geste d’autonomie, et donc on est fiers de pouvoir couvrir nous-mêmes nos besoins en aliments. Quand on est rendus à devoir demander de l’aide, au lieu de se payer nous-mêmes la nourriture, c’est sûr qu’il y a une gêne ressentie qui est très grande.

Les gens veulent exercer leur plein contrôle sur leur alimentation, ils veulent choisir leurs aliments, ils veulent être capables de se le payer, c’est dans ce sens-là qu’on dit que ça heurte la dignité , poursuit-elle.

Les chercheurs de la Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de santé (CACIS), en collaboration avec les Banques alimentaires du Québec, relèvent que les trois quarts des nouveaux demandeurs de soutien alimentaire doivent composer avec un revenu inférieur à 20 000 $ par année.

Ces données sont celles de la première phase de cette étude nommée PARCOURS. Elle suit 1000 nouveaux usagers d’aide alimentaire dans 106 organismes communautaires au Québec, répartis dans quatre régions, dont la Mauricie.

L’étude dévoile que l’insécurité alimentaire se vit différemment en milieux urbains et ruraux, le milieu rural dévoilant une plus grande fragilité , explique-t-on.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger