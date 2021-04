Des services en santé mentale pour accompagner les étudiants québécois à la rentrée

Le gouvernement de Québec va déployer son nouveau plan d’action sur la santé mentale des étudiants l’automne prochain, au moment où ceux-ci seront en bonne partie de retour sur les campus. Dans son dernier budget, Québec a alloué 60 millions de dollars sur cinq ans à l'amélioration de la santé et du bien-être des élèves inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur.

Le déploiement de ce plan, dès la rentrée 2021, permettra notamment d'embaucher encore plus de ressources, et d'élaborer des outils et des programmes en santé mentale , a précisé le ministère de l’Enseignement supérieur, mardi, dans un communiqué de presse.

Prendre soin de nos étudiants et étudiantes, c'est prendre soin d’un secteur névralgique au Québec , a soutenu en point de presse la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann. Elle a reconnu que l'enseignement à distance durant la dernière année a été un gros défi pour tout le monde .

On veut dire à nos étudiants aujourd'hui qu’on pense à leur bien-être et qu'on veut agir pour [eux]. Une citation de :Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec

Des investissements avaient toutefois déjà été faits, en la matière.

Depuis le printemps 2020, 14 millions de dollars ont été alloués pour la bonification du soutien psychosocial aux étudiants et 10 millions de dollars pour réduire les listes d’attente pour l’obtention de soins en santé mentale pour les étudiants.

Les résultats sont probants , s’est félicitée la ministre McCann, mardi. Depuis l’automne dernier, 15 000 étudiants ont pu recevoir des services de psychothérapie dans leur établissement ou dans le réseau privé. La population étudiante a bénéficié de près de 69 000 heures de services, dont 91 % ont été offertes par des ressources professionnelles dans les collèges et les universités.

La ministre de l'Enseignement supérieur pense que la situation va s’améliorer pour les étudiants cet automne avec une plus grande présence sur les campus. La ministre a dit prévoir que les établissements pourront accueillir pas loin de 60 % du temps étudiant sur les campus .

Danielle McCann n’anticipe pas un retour à la normale dans les établissements d’enseignement supérieur avant 2022.