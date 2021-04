Les tiques de retour avec les beaux jours

Beaucoup de gens ont trouvé des tiques sur eux-mêmes et sur leurs animaux de compagnie après une sortie , souligne Phil Wong, responsable de la santé environnementale au Bureau de santé publique de Windsor-Essex.

Selon lui, ces insectes peuvent se trouver n'importe où, y compris dans les cours et jardins.

En général, elles s'accrochent aux herbes hautes ou aux buissons, et lorsque les gens ou les animaux passent à proximité, elles sautent sur eux et les mordent - souvent sans que la victime le sache, précise-t-il.

Il est très important que lorsque vous revenez [de l'extérieur], vous fassiez un examen complet de votre corps pour vous assurer que vous n'avez pas de tiques sur vous , conseille M. Wong.

L'un des symptômes de la maladie de Lyme est une éruption cutanée qui peut avoir la forme d'une cible. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Attention à la maladie de Lyme

Certaines tiques peuvent transmettre des maladies.. C'est notamment le cas de la tique à pattes noires ou tique du cerf qui propage la bactérie Borrelia burgdorferi responsable de la maladie de Lyme.

Les symptômes de cette maladie apparaissent généralement entre trois et trente jours après la morsure d'une tique infectée. L'un de ses signes révélateurs : une éruption cutanée circulaire, explique Phil Wong. Les personnes atteintes peuvent aussi avoir de la fièvre, de la fatigue et les douleurs musculaires.

La maladie de Lyme peut potentiellement endommager des systèmes de l'organisme tels que le cœur, les nerfs et le foie.

Les symptômes de la maladie de Lyme non traités peuvent durer des années et inclure une arthrite récurrente et des problèmes neurologiques, un engourdissement, une paralysie et, dans de très rares cas, la mort , peut-on lire sur une page Web du gouvernement provincial consacrée à cette maladie.

L'année dernière, environ quatre cas humains de maladie de Lyme ont été diagnostiqués dans Windsor-Essex, selon M. Wong. Un nombre constant par rapport à l'année précédente.

En l'Ontario, il y a eu 1159 cas de maladie de Lyme en 2019, selon les statistiques de la santé publique provinciale.

Couvrir sa peau le plus possible et vérifier toute présence de l'insecte au retour d'une promenade peuvent permettre de prévenir la contamination.

Avec des informations de CBC