La COVID-19 fait 3 nouvelles victimes à Ottawa et un mort de plus en Outaouais

La COVID a fait trois nouvelles victimes à Ottawa et une personne a succombé au virus en Outaouais au cours des 24 dernières heures. Le nombre d'hospitalisations est également à la hausse dans la capitale fédérale, mardi.

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte 144 nouveaux cas de COVID-19, mardi. Il s’agit de la hausse des nouveaux cas la plus modérée depuis le 1 er avril. Cette mise à jour quotidienne des bilans porte à 23 647 le nombre d’individus qui ont contracté la COVID-19, à Ottawa, depuis le début de la pandémie.

SPOSanté publique Ottawa déplore toutefois trois décès de plus attribuables à la COVID-19. Deux des victimes étaient âgées dans la soixantaine et une autre dans la cinquantaine. Le virus a jusqu’à maintenant causé la mort de 498 personnes dans la capitale fédérale, selon les autorités.

Les hospitalisations sont également en hausse dans les hôpitaux d’Ottawa. Santé publique Ottawa indique que 119 personnes sont actuellement traitées dans un centre hospitalier pour des symptômes liés au coronavirus. C’est dix patients de plus que lundi. SPOSanté publique Ottawa rapporte également que 31 de ces personnes hospitalisées luttent contre le virus aux soins intensifs, soit quatre de plus en 24 heures.

Les cas actifs sont à la baisse cependant, mardi, à Ottawa. SPOSanté publique Ottawa en surveille 2453, un baisse de 229 cas actifs par rapport au bilan de lundi.

Nous sommes toujours dans la résurgence de la pire vague de toute la pandémie et nous devons continuer de maintenir les mesures de santé publique , a indiqué SPOSanté publique Ottawa lundi en fin de journée.

Une nouvelle victime en Outaouais

En Outaouais, la santé publique rapporte également un nouveau décès depuis les dernières 24 heures. La victime logeaient au centre d'hébergement et de soins de longue durée ( CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ) Vigi de l'Outaouais. Au total, 193 personnes ont jusqu’à présent succombé à la COVID-19 dans la région, selon les autorités.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais constate une hausse de 57 nouveaux cas de COVID-19, mardi. Plus de 11 000 personnes en Outaouais ont contracté le virus depuis le début de la crise.

Si une baisse des nouveaux cas est remarquée dans la région depuis quelques jours, la santé publique reste prudente.

Le taux de dépistage a baissé depuis deux semaines ce qui soulève des préoccupations quant au portrait épidémiologique. [...] Le pic de cas de cette troisième vague a possiblement été atteint, mais celle-ci n’est pas maîtrisée comme le démontrent les autres indicateurs , a souligné le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, lundi.

Raison pour laquelle le gouvernement de François Legault a décidé, mardi, de prolonger d'une semaine les mesures spéciales d'urgence en vigueur en Outaouais.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais remarque une légère baisse des hospitalisations, mardi, alors que 46 patients sont suivis à l'Unité COVID-19 de l'Hôpital de Hull, dont six personnes aux soins intensifs. C'est sept patients de moins que lundi.

Les autorités constatent également une légère baisse des cas actifs avec 67 cas de moins que lundi, pour un total de 650 cas actifs sur le territoire.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (l’INSPQ), 232 variants du virus de la COVID-19 ont jusqu’à maintenant été confirmés en Outaouais, dont la majorité sont de la souche B.1.1.7, du Royaume-Uni.

Plus de détails à venir…