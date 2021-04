Les travaux de rénovation de la cathédrale d'Amos sont lancés

L’entrepreneur Atwill-Morin, spécialisé dans la restauration de maçonnerie, a décroché le contrat avec une soumission de 4 551 718 $.

Le chantier évalué à plus de 6 millions de dollars a débuté le 19 avril et doit se terminer en novembre 2022, à temps pour souligner le centenaire de cet édifice patrimonial.

Sébastien Delli Colli, président de Atwill-Morin, Ghislain Roy, président de la Fondation Héritage, et Pierre Roch, président de la Fabrique et chargé de projet. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les travaux consistent au remplacement de toutes les briques et pierres d’Amos ainsi qu’à la réparation du toit de cuivre.

Cette année, on va faire la restauration de la façade nord. On a installé des échafaudages au niveau de la sacristie, de la chapelle Sacré-Coeur, et ça va monter jusqu’au couronnement du dôme. On va aussi réparer les tôles de cuivre sur le toit pour éviter des infiltrations comme ce qui se passe en haut du baptistère , explique Pierre Roch, président de la Fabrique et chargé de projet.

