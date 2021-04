Le Plan directeur des ressources humaines d’Ottawa toujours attendu 10 ans plus tard

L’audit original avait demandé un plan. Il a été préparé, mais il n’a pas été mis en place , a précisé la Franco-Ontarienne lors du point de presse, mardi.

Nous allons appuyer la gestion pour nous assurer que les suivis soient faits en temps opportun. C’est très important. Je crois bien que le nouveau processus qu’on va mettre en place va nous permettre d’atteindre cela avec la collaboration de la gestion , a-t-elle poursuivi.

Quelques minutes plus tôt, le conseiller du quartier Alta Vista, Jean Cloutier, qui présidait la séance, a tenu à manifester son appui à l’égard de Mme Gougeon dans ce dossier. Elle veut un nouveau plan et une nouvelle façon de faire. Je lui fais confiance à 100 %. Il y a eu des améliorations [quant à la mise en application des recommandations], mais nous voulons faire mieux pour les gens d’Ottawa. On ne veut plus attendre un autre cinq ou six ans.

Lors de la présentation du comité de la vérification, la conseillère de Gloucester-Nepean-Sud, Carol Anne Meehan, a déploré qu’une décennie n’ait pas suffi pour compléter les sept recommandations. Elle s’est d’abord adressée à la directrice des ressources humaines, Liz Marland, qui a expliqué que l’accent a été mis, au cours des dernières années, sur les plans de succession des directeurs généraux et des directeurs.

Mme Marland a tenté de se faire rassurante, mentionnant du même souffle que la pandémie de COVID-19 avait ralenti les choses.

Un argument qui n'a pas convaincu Mme Meehan.

La pandémie a commencé en 2020 , lui a-t-elle rétorqué, ajoutant qu’elle ne comprenait donc toujours pas pourquoi seules quatre des sept recommandations ont été complétées.

La conseillère de Gloucester-Nepean-Sud a par la suite renvoyé la balle à Nathalie Gougeon, qui a admis qu’il y avait du progrès à faire, que nous travaillons sur un nouveau processus et qu’elle désire que ce dossier soit mené à terme dans un délai raisonnable. Elle n’a toutefois pas voulu préciser d'échéancier.

Pandémie de COVID-19 oblige, la vérificatrice générale d'Ottawa, Nathalie Gougeon (à gauche), a déposé son premier rapport virtuellement. Photo : Capture d'écran

La majorité des recommandations sont appliquées

Si le Plan directeur des ressources humaines met du temps avant d’être mis à terme, force est d’admettre que la grande majorité des recommandations ont été, en revanche, appliquées au cours des dernières années à Ottawa.

De 2018 à 2021, 95 % des recommandations ont été complétées ou partiellement complétées, a dit le sous-vérificateur, Ed Miner, avec un brin de fierté.

En 2021, 82 % des recommandations de l’audit de 2020 sont déjà considérées comme étant complétées, soit une nette amélioration de plus de 20 % en comparaison à l’année précédente. Aussi, 16 % des recommandations sont partiellement complétées. Il n’y a qu’une seule recommandation qui n’a pas encore été entreprise.

Gestion de la COVID-19 : l’audit attendra

D’ici la fin de l’année 2021 et au début de 2022, Nathalie Gougeon, dont le Plan de travail de vérification intermédiaire a été approuvé, surveillera différents dossiers qu’elle juge importants. Parmi ceux-ci, on retrouve la réponse de la Ville d’Ottawa à la pandémie de COVID-19.

Cependant, elle dit qu’elle ne sera pas en mesure de travailler sur celui-ci tant et aussi longtemps que le virus ne sera pas contrôlé sur le territoire ottavien. Elle précise que les sujets qui y seront abordés n’ont toujours pas été choisis.

La Franco-Ontarienne aura également un œil sur les subventions de la Ville d’Ottawa et le processus d’approvisionnement en régime de concurrence, d’autant plus que des entreprises ont manifesté leurs inquiétudes quant au processus d’appel d’offres pour la construction du poste de police dans l’extrémité du sud de la ville.

Sur son radar, elle a également la vérification des subventions et des contributions, de même que la prévention de la violence et du harcèlement au travail.

La vérificatrice générale a annoncé qu’elle produira, à l’avenir, des rapports sur les recommandations complétées deux fois par année. De ce fait, il n’y aura plus de rapports complets sur les audits antérieurs. Son prochain suivi aura lieu au mois de septembre, précise-t-elle.

Les rapports de la vérificatrice générale, présentés ce mardi, seront soumis au Conseil municipal le mercredi 12 mai.