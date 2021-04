Une Québécoise ayant reçu le vaccin AstraZeneca succombe à une thrombose

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a confirmé la nouvelle mardi après-midi lors de la conférence de presse à laquelle participaient également le premier ministre François Legault et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Les trois hommes ont du même souffle offert leurs condoléances aux proches de la patiente.

Dans la balance des inconvénients, je continue à penser que c'est un risque calculé. Mais évidemment, quand on pense à cette femme-là, sa famille, ses proches [...], c'est dur. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a d'abord confirmé à Radio-Canada le décès d'une personne dans un de ses hôpitaux, possiblement lié au vaccin AstraZeneca . Des tests pour confirmer cette possibilité sont en cours , a ajouté une porte-parole par courriel.

Or, le Dr Arruda a indiqué mardi après-midi qu'un laboratoire de Hamilton venait tout juste de confirmer que la patiente en question avait développé les anticorps qui sont créés et qui font un problème de plaquettes avec des thromboses .

« Ça met un visage sur une statistique, a déclaré le Dr Arruda, mardi. Et pour nous, les statistiques, c'est toujours des personnes. » Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Par communiqué, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a par la suite fait savoir que la femme en question, qui n'a pas été identifiée, était décédée à la suite d'une thrombose avec thrombocytopénie (VIPIT) survenue après l'administration de la version indienne du vaccin d'AstraZeneca, le Covishield.

À ce jour, le Canada a signalé au moins cinq cas de caillots sanguins ayant suivi l'administration du vaccin anti-COVID, dont deux au Québec. Il s'agirait cependant de la première mort liée à ce type de complications – et il pourrait s'agir du premier décès canadien lié à l'administration d'un vaccin depuis 2012.

Il est à noter que cette personne avait été prise en charge par le réseau de la santé et des services sociaux dès l'apparition des premiers symptômes et qu'elle a reçu tous les soins requis par son état , a tenu à préciser le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux .

Trois autres personnes sont sous surveillance au Québec, ayant éprouvé elles aussi des problèmes de santé possiblement reliés à l'inoculation du vaccin d'AstraZeneca.

Québec garde le cap

Même si le bilan du Québec continue de s'améliorer, le trio gouvernemental avait la mine basse, mardi.

Le Dr Arruda a toutefois rappelé que les avantages du vaccin l'emportaient largement sur les risques, et que la province a toujours su que de rares complications – 1 à 9 cas sur 100 000, environ – étaient possibles.

Sans compter que le risque de formation de caillots sanguins est encore plus grand chez les personnes atteintes de la COVID-19. Selon le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux , certaines études montrent [...] qu'une thrombose peut survenir dans 20 à 30 % des cas présentant une forme grave de la maladie .

Aussi, les autorités québécoises n'entendent pas pour l'instant modifier leur stratégie de vaccination.

Je pense qu'actuellement, ça ne change pas la donne , a déclaré le Dr Arruda, obtenant instantanément l'approbation du ministre Dubé.

Dans la mesure où on va être capable de continuer à vacciner, c'est le genre de risque que, malheureusement, on doit prendre, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Regardez le nombre de décès qui est en baisse, le nombre d'hospitalisations, comment on a pris le contrôle dans nos CHSLD grâce à la vaccination... Je pense que l'équation est facile à faire , a ajouté le ministre, selon qui le coronavirus demeure beaucoup plus dangereux que le vaccin, et de loin.

Un vaccin de moins en moins utilisé

Au Québec, le vaccin AstraZeneca est actuellement réservé aux personnes âgées de 45 ans et plus, bien que le Comité consultatif national sur l'immunisation (CCNI) ait récemment modifié ses recommandations pour qu'il soit offert à toute personne âgée d'au moins 30 ans.

De toute façon, les stocks québécois d'AstraZeneca sont au plus bas. À Montréal, par exemple, les sites de vaccination sans rendez-vous qui l'offraient jusqu'à tout récemment ont tous écoulé leur inventaire vendredi dernier.

En date du 27 avril, ce sont 351 176 doses du vaccin AstraZeneca, sur un total de 411 200 doses reçues, et 112 966 doses du vaccin Covishield qui ont été administrées au Québec , a précisé le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux par communiqué mardi.

Dans une déclaration transmise à Radio-Canada, AstraZeneca Canada a pour sa part rappelé mardi que la sécurité des patients était pour elle une priorité absolue .

La sécurité du vaccin a été largement étudiée dans les essais cliniques de phase III et de manière indépendante dans des contextes réels , a rappelé la pharmaceutique, soulignant que son vaccin offrait un niveau élevé de protection contre toutes les sévérités du COVID-19 et qu'il était généralement bien toléré .

Aussi, les avantages [de son utilisation] continuent de l'emporter sur les risques , a-t-elle fait valoir à son tour.

Quant à ce qui serait le premier décès canadien lié à l'administration de son vaccin, AstraZeneca n'a pas voulu le commenter.

Outre l'AstraZeneca, trois autres vaccins ont été approuvés jusqu'ici par Santé Canada, soit celui de Pfizer-BioNTech, celui de Moderna et celui de Johnson & Johnson, dont les premières doses devraient être acheminées aux provinces et territoires plus tard cette semaine.

Sauf exception, les Canadiens ne peuvent généralement pas choisir lequel des quatre vaccins leur sera administré.

Les livraisons de Covishield ont été suspendues la semaine dernière en raison des ravages de la pandémie en Inde, mais les États-Unis ont fait savoir lundi qu'ils étaient prêts à partager leurs doses d'AstraZeneca.

Par ailleurs, Ottawa s'est entendu avec Pfizer pour accélérer la livraison de doses supplémentaires de vaccins. Dès la semaine prochaine, la pharmaceutique devrait être en mesure de livrer deux millions de doses par semaine au Canada, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau mardi.

Avec Véronique Prince, La Presse canadienne et Reuters