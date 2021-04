Le couvre-feu passera à 21 h 30 à Montréal et Laval lundi prochain

Des assouplissement aux mesures sanitaires entreront également en vigueur pour les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, où les écoles primaires rouvriront, sauf dans les écoles du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin et de la MRC de Bellechasse, des secteurs qui recensent beaucoup de transmission communautaire.

Les autres mesures d'urgence mises en place dans ces régions restent cependant toujours en vigueur, comme la fermeture des écoles secondaires et des commerces non-essentiels. Le couvre-feu reste à 20 h.

En Outaouais, en raison du nombre de cas très élevé de tests positifs à la COVID-19, toutes les mesure sanitaires d'urgence sont prolongées jusqu'au 9 mai.

On est en train de sortir du tunnel, mais si on ne veut pas se faire frapper par le train de la 3e vague, on doit rester prudents et assouplir les mesures très graduellement , a écrit le premier ministre sur Twitter avant son point de presse.

Le Québec rapporte aujourd’hui 899 nouveaux cas de COVID-19, un nombre qui se situe sous la barre des 1000 pour un deuxième jour consécutif.

La province recense aussi 14 décès supplémentaires ainsi que 667 personnes hospitalisées en raison de la maladie, soit 3 de plus que le jour précédent. De ces personnes alitées, 170 sont aux soins intensifs, une hausse de 3.

Sur une période d'une semaine, on observe une diminution de 49 hospitalisations.

Plus de détails suivront.