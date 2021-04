Des éclosions dans 20 refuges à Toronto mènent à plus de 300 contaminations et 1 décès

Vingt refuges pour sans-abri sont aux prises avec des éclosions de COVID-19, et plus de 320 personnes en situation d’itinérance sont infectées par le virus, selon la Ville de Toronto.

La Municipalité a d’ailleurs rapporté qu’un sans-abri est mort dans un hôpital le 6 avril. Son décès est lié à une éclosion active au refuge Homes First Lakeshore, situé au 545, boulevard Lake Shore Ouest, selon le site web de la Ville de Toronto.

Des militants pour les droits des personnes itinérantes affirment que la propagation du virus chez les personnes sans logement à Toronto est alarmante. En date de dimanche après-midi, la santé publique torontoise avait recensé 328 cas actifs de COVID-19 avec 5 personnes à l'hôpital. À Toronto, le système de refuges accueille environ 5800 personnes chaque nuit.

Depuis des mois, des militants pour les droits des personnes en situation d'itinérance demandent aux gouvernements de louer plus de chambres pour les sans-abri dans les hôtels de Toronto et d'y construire des logements sociaux. Photo : Radio-Canada

La troisième vague a été particulièrement vicieuse dans le système des refuges depuis le mois de février , a déclaré cette semaine l'infirmière de rue Cathy Crowe.

Il y a toujours des inquiétudes quant au fait que ce virus se transmet par aérosol, et non seulement par des gouttelettes , a ajouté Mme Crowe.

Ce qu’on voit, c’est que la situation n'est pas sécuritaire dans les abris collectifs. Vraiment, il est temps que la Ville trouve une nouvelle façon de fournir un abri d'urgence, avec une seule personne par chambre. C'est ce que font présentement les abris hôteliers , explique l’infirmière qui travaille auprès des itinérants de Toronto.

Repenser le contrôle des infections dans les refuges?

Cathy Crowe, également professeure à l'Université Ryerson, exhorte les autorités torontoises à améliorer la prévention et le contrôle des infections dans tous ses refuges. Elle enjoint aussi à la Ville de mettre en place plus d'hôtels refuges afin d’y reloger les personnes itinérantes qui vivent actuellement dans des environnements surpeuplés. La Municipalité doit également effectuer des tests rapides plus aléatoires, et intensifier les efforts de vaccination parmi les sans-abri, ajoute-t-elle.

Cathy Crowe, une infirmière de rue, a déclaré au sujet du nombre récent de cas de COVID-19 dans les refuges : « L'été dernier et au début de l'automne, nous avions de bien meilleurs résultats. Maintenant, chaque jour, nous voyons les chiffres augmenter, et cela montre que le nombre de vaccinations n'a pas été suffisant ». Photo : Martin Trainor

Le nombre de refuges ayant des éclosions actives oscille entre 18 et 20 depuis des semaines, selon Mme Crowe.

Elle a noté que certaines des éclosions sont importantes, et que le nombre de cas reflète la propagation des variants préoccupants du coronavirus. Le refuge Dixon Hall Bond compte actuellement 61 cas, tandis que les refuges Homes First Better Living Center ainsi que le Sojourn House Hotel dénombrent 49 cas chacun. Selon Mme Crowe, Seaton House, le plus grand refuge pour hommes de la ville, est aux prises avec sa cinquième éclosion de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Les chiffres sont tellement alarmants. Je les regarde chaque jour et je ne les vois qu’augmenter. Une citation de :Cathy Crowe, infirmière de rue

Doug Johnson Hatlem, pasteur de rue pour le groupe Sanctuary Ministries of Toronto, affirme que la Ville doit repenser sa stratégie de vouloir évacuer les campements de sans-abri. Il ajoute que la Municipalité doit rediriger cette énergie vers le contrôle des éclosions dans les refuges.

Doug Johnson Hatlem est pasteur de rue chez l'organisme Sanctuary Ministries of Toronto. Photo : Jason Cipparrone/Vimeo

Je pense que les chiffres sont alarmants depuis un certain temps maintenant. Le système des refuges n'est jamais sorti de la deuxième vague, vraiment , a déclaré M. Hatlem, lundi.

La Ville concentre ses efforts sur l’évacuation des campements et l'invisibilisation du sans-abrisme, et n'a jamais vraiment donné la priorité à un plan COVID-zéro pour les refuges. Une citation de :Doug Johnson Hatlem, pasteur de rue pour le groupe Sanctuary Ministries of Toronto

Selon M. Hatlem, la Ville manque de prudence en permettant à un si grand nombre de personnes de vivre dans de grands dortoirs pendant une pandémie. Il explique qu’il est temps d'analyser la façon dont le système des refuges fonctionne, ou ne fonctionne pas.

Je pense qu'il y a eu suffisamment de problèmes pour que nous ayons vraiment besoin d'une analyse épidémiologique extérieure, indépendante du système des refuges, et de la manière dont il pourrait devenir plus sécuritaire , a-t-il déclaré.

La Ville répond

La médecin hygiéniste adjointe de la Ville, la Dre Vinita Dubey, a déclaré dans un courriel, lundi, que la situation des itinérants demeure préoccupante.

La Dre Vinita Dubey, médecin hygiéniste adjointe de la Santé publique de Toronto, prône un registre de vaccination électronique à l’échelle de la province. Photo : Radio-Canada

Nous aimerions voir le nombre de cas à la baisse dans l'ensemble de la communauté et dans les refuges, et qu'un pourcentage plus élevé de cette population vulnérable soit vaccinée à l'avenir , a déclaré la Dre Dubey.

Les hôpitaux de Toronto, les équipes de Santé Ontario, des réseaux locaux d'intégration des services de santé, des médecins de famille et des fournisseurs de services de santé communautaires ont commencé à vacciner les personnes logées dans les refuges de la Ville à partir du 1er mars.

En date du 23 avril, plus de 1850 vaccins avaient été administrés à des personnes fréquentant des refuges, selon les données fournies à Santé Ontario. La Dre Dubey a déclaré que le programme de vaccination de toutes les personnes en situation d’itinérance et du personnel des refuges se déroulera jusqu'en juin 2021.

Avec les informations de Muriel Draaisma de CBC News