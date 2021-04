Les mesures d'urgence maintenues en Outaouais jusqu'au 9 mai inclus

La région où c'est le plus difficile, c'est l'Outaouais. Oui, on a une baisse du nombre de cas, mais quand on regarde le taux de tests positifs, qui est passé de 10,8 % à 8,5 %, la moyenne ailleurs au Québec, c'est 2,9 %. [...] Actuellement, on a atteint la limite au niveau de nombres de lits prévus pour la COVID. [...] Il n'y a aucune marge de manœuvre , a expliqué le premier ministre Legault, en point de presse.

La situation sanitaire dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et de l'Outaouais continue d’inquiéter le gouvernement. Mais l'Outaouais reste la région qui inquiète le plus, selon le premier ministre.

Le gouvernement du Québec reste inquiet de la situation sanitaire en Outaouais (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Malgré des chiffres encourageants ces derniers jours, la région reste dans une situation délicate. Lundi, les autorités de santé publique s'inquiétaient que la faible croissance des cas s’explique davantage par une baisse du nombre de dépistage que par un réel recul de la COVID-19 en Outaouais.

Les mesures spéciales d’urgence sont donc une nouvelle fois prolongées. Au départ, seules la Ville de Gatineau et la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais devaient être soumises à cette pause, qui ne devait durer que jusqu’au 12 avril. Par deux autres fois, le gouvernement les avait prolongés, les étendant même à tout l’Outaouais.

La prochaine échéance est désormais fixée au dimanche 9 mai inclus.

Cela signifie que jusqu’à cette date, le couvre-feu est maintenu de 20 h à 5 h du matin. Les élèves des écoles primaires et secondaires poursuivront donc leur apprentissage en mode virtuel pour au moins une semaine de plus.

Les cinémas, les salles de spectacles et les musées, ainsi que des commerces jugés non essentiels, restent fermés. Les restaurants, pour leur part, sont toujours limités à la livraison et à la vente à emporter, et les commerces qui restent ouverts ne peuvent vendre que des produits essentiels.

Il faut vraiment que [les assouplissements] se fassent graduellement, surtout quand on voit ce qui se passe ailleurs , a insisté M. Legault.

Également, selon les mesures en place, la limite dans les lieux de culte est également réduite à 25 personnes et les activités extérieures de sport ou de loisirs ne sont permises qu’avec les personnes résidant à la même adresse ou par groupe de huit personnes respectant la distanciation.