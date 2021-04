De l'aide d'entreprises bas-laurentiennes pour accélérer la vaccination

Des entreprises du Bas-Saint-Laurent offrent des ressources matérielles et humaines au réseau de la santé régional pour accélérer la campagne de vaccination. Les firmes Berger de Saint-Modeste et Lepage Millwork de Rivière-du-Loup se sont déjà engagées à fournir de tels efforts.

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, a annoncé l'aide offerte par ces deux entreprises dans un communiqué mardi midi, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

La vaccination en entreprise à venir dans la région?

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a fait le point sur sa campagne de vaccination contre la COVID-19 lors d'une conférence de presse mardi matin.

La responsable de la campagne de vaccination COVID dans la région, Murielle Therrien, a notamment affirmé que la mise en place de cliniques de vaccination dans en entreprise, comme c'est le cas ailleurs dans la province, n'était pas prévue au Bas-Saint-Laurent.

Elle a expliqué cette décision par le fait que la campagne de vaccination est assez étendue sur le territoire, avec les huit sites de vaccination du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , en plus des pharmacies qui offrent aussi l'inoculation.

Mme Therrien a aussi soulevé le fait que le vaccin de Pfizer-BioNTech est plus difficile à déplacer hors des sites de vaccination puisqu'il nécessite d'être conservé à des températures très basses, dans des congélateurs spéciaux.

Le taux de Bas-Laurentiens qui a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 s'établit à 35,3 %. La moyenne québécoise s'élève à 33,7 %.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent souligne que 23 000 plages horaires sont toujours disponibles pour la vaccination contre la COVID-19 en mai.

Les personnes de 60 ans et plus et les personnes atteintes de maladie chronique sont encouragées à prendre rendez-vous.

