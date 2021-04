La Commission scolaire de langue française cherche une nouvelle direction générale

François Rouleau démissionne pour des raisons personnelles et il va rentrer en Nouvelle-Écosse. La CSLFCommission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard s’est résignée à accepter sa décision, explique le président, Gilles Benoît.

Ce n’est pas quelque chose qu’on souhaitait. On était, je dois le dire, très satisfait du travail de François, mais c’est une décision personnelle de François et on n’a pas d’autre choix que de respecter sa décision de retourner à son ancien travail. Il était en prêt de service avec nous pour une année, puis on souhaitait bien le retenir, mais ç’a été une année difficile pour différentes raisons. Voyager entre les provinces, ç’a été un défi, et je pense que ç’a dû jouer dans la décision de François de partir , affirme Gilles Benoît.

M. Rouleau est le troisième qui renonce à ce poste en trois ans. La CSLFCommission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard espère recevoir des candidatures provenant de la communauté qu’elle dessert.

Moi, je souhaite que nos directions scolaires, par exemple, et je crois qu’elles prennent beaucoup d’expérience, ce sont des personnes qui à un moment donné seront en mesure de prendre des postes comme des postes de direction générale, qu’on sera capable de recruter parmi nos leaders ici , souligne Gilles Benoît.

François Rouleau, directeur général de la Commission scolaire de langue française (CSLF) de l'Île-du-Prince-Édouard, est entré en fonction en août 2020. Photo : Radio-Canada

Le défi du recrutement est semblable pour bien d'autres postes au sein de la CSLFCommission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard , ajoute M. Benoît.

On a des spécialistes en psychologie, en orthopédagogie, des orthophonistes. Ce sont des personnes qu’on est obligé d’aller chercher à l’extérieur parce que le bassin de population n’est pas grand. Quand ça vient aussi à recruter au niveau de la direction générale, ce sont des défis qu’on a et qu’on aura pour quelques années encore jusqu’à ce qu’on puisse développer ces expertises chez nous ici , dit-il.