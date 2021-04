Vaccination contre la COVID-19 à la prison de Roberval

L’opération de vaccination contre la COVID-19 se déroulera, jeudi, à la prison de Roberval. Les détenus et le personnel pourront obtenir une première dose de vaccin. Entre 150 et 250 personnes seront vaccinées.

Une équipe de vaccination du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean se rendra entre les murs de l'établissement de détention jeannois.

Cela va ressembler beaucoup à ce qu’on fait déjà en mobile quand on se déplace pour aller vacciner en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ou en résidence pour personnes âgées. C’est un peu le même fonctionnement. Ce sont nos infirmières qui vont se déplacer sur place avec une assistante technique en pharmacie pour la préparation des doses de vaccin , explique le responsable de la vaccination mobile au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc Côté.

Le matériel nécessaire à la vaccination a été envoyé à la prison de Roberval. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a accompagné les gestionnaires de la prison afin de planifier cette journée de vaccination. Tout le matériel nécessaire à la vaccination a été envoyé à la prison de Roberval.

La vaccination se déroulera dans un grand gymnase où on pourra placer les gens à deux mètres. Les gens vont faire l'exercice de vaccination avec les infirmières avant d'aller faire le temps d'attente dans une salle communautaire. Une surveillance des symptômes sera faite par du personnel de la prison , précise Marc Côté.

Épargnée par la COVID-19

Les données de Québec indiquent que 43 personnes incarcérées ont passé un test de dépistage à la prison de Roberval qui accueille environ 180 personnes. Sept employés de l’établissement de détention ont contracté la COVID-19 au cours des derniers mois. Ils sont maintenant tous rétablis.