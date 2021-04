Près de 8 M$ pour des parcs et des centres communautaires d’Ottawa

Des centres communautaires jouiront aussi de nouveaux investissements.

Ensemble, les gouvernements fédéral, provincial et municipal investissent près de 8 millions de dollars. Le gouvernement du Canada investit 3,5 millions de dollars, l’Ontario plus de 2,9 millions de dollars et la Ville d’Ottawa investit plus de 1,4 million.

Le projet du parc Centennial consiste à construire un nouveau parc pour planches à roulettes et deux terrains de basketball, ainsi qu’à concevoir un aménagement paysager qui offrira une meilleure accessibilité , peut-on lire dans un communiqué d'Infrastructure Canada.

Des bancs, des balançoires et des structures de jeux accessibles seront installés dans 29 parcs d'Ottawa. Photo : Associated Press / Daniel Reinhardt

Un deuxième projet consiste à remplacer l’équipement de terrains de jeux non accessibles et désuets dans 29 parcs d’Ottawa. Des bancs, des balançoires et des structures de jeux accessibles seront installés.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les centres communautaires jouent un rôle essentiel pour assurer la santé des communautés en offrant des activités et des services vitaux, en favorisant une plus grande inclusion sociale, et en améliorant la qualité de vie des résidents , a souligné Catherine McKenna, ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités mardi lors d’un point de presse virtuel.

Ça sera bon pour les enfants et tous les résidents d’Ottawa, pour leur santé physique et mentale , soutient le maire d’Ottawa, Jim Watson. Et avec l’ordre de rester à la maison, c’est important d'offrir des activités gratuites pour les enfants dans tous les coins de la ville d’Ottawa.

Le Centre Bronson sera remis en état. Des travaux seront effectués pour rénover les entrées, pour refaire la maçonnerie de la façade et pour améliorer dix studios.

Le centre de service communautaire situé au Centre de santé communautaire Carlington sera aussi rénové. Des travaux structurels importants y seront effectués afin d’y ajouter des salles plus grandes et plus accessibles pour les grands espaces communautaires. Le projet permettra d’améliorer l’accès aux infrastructures.