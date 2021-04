Le bilan du Bas-Saint-Laurent s'alourdit avec 48 nouveaux cas de COVID-19

Les MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et de Rimouski-Neigette sont celles qui recensent le plus grand nombre de nouvelles infections.

La région compte 304 cas actifs sur son territoire.

Douze personnes sont toujours hospitalisées à Rimouski en lien avec la COVID-19, dont trois aux soins intensifs.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 475 cas (+4)

Rivière-du-Loup : 879 cas (+18)

Témiscouata : 225 cas (+9)

Les Basques : 77 cas (+1)

Rimouski-Neigette : 705 cas (+10)

LaMitis : 155 cas (+3)

La Matanie : 233 cas (+1)

LaMatapédia : 64 cas (+1)

Indéterminés : 23 cas (+1)

Une nouvelle éclosion sévit au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup. Six usagers et un travailleur de la santé ont contracté la COVID-19 en lien avec cette éclosion.

Une éclosion sévit au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup. (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Lundi, le Bas-Saint-Laurent enregistrait 29 nouveaux cas de COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent soutient que 2495 personnes sont maintenant considérées comme guéries du coronavirus.

À l'échelle provinciale, le Québec compte 889 cas supplémentaires de COVID-19 et 14 décès de plus.

Une première dose de vaccin pour plus de 35 % de la population

Le taux de Bas-Laurentiens qui a maintenant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 s'établit désormais à 35,3 %. La moyenne provinciale est de 33,7 %.