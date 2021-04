Mort de Michel Vienneau : l'enquête du coroner entendra les deux policiers impliqués

Le processus – qui vise à faire la lumière sur la mort de Michel Vienneau, un homme d’affaires de Tracadie abattu par un policier en 2015 à Bathurst – a débuté vers 9 h avec la sélection du jury.

Deux cents personnes ont été convoquées pour l’occasion au centre des congrès de l’hôtel Danny’s Inn. Ils ont attendu leur tour, en silence, dans une grande salle aménagée pour l’occasion.

Le coroner en chef du Nouveau-Brunswick, Jérôme Ouellette, les a rencontrés à huis clos afin de déterminer leur admissibilité. Moins d’une heure plus tard, il a annoncé que la composition du jury était déjà terminée.

Cinq jurés ont ensuite été assermentés. Ils seront chargés d’écouter des dizaines de témoignages au cours des prochains jours.

En tout, 25 personnes témoigneront à l'enquête du coroner sur la mort de Michel Vienneau qui a commencé mardi au Danny's Inn à Beresford. Photo : Radio-Canada / Pascal Rache-Nogue

Comme il ne s'agit pas d'un procès, les jurés n’auront pas la responsabilité d’en arriver à un verdict et ils pourront poser des questions aux témoins.

C’est pour déterminer qui, quand, comment, où et pourquoi la personne est décédée. Et faire des recommandations. On n’essaie pas de blâmer personne, on n’essaie pas de pointer le doigt. On veut faire en sorte que la tragédie de Michel n’arrive pas à personne d’autre. Une citation de :Jérôme Ouellette, coroner en chef du Nouveau-Brunswick

Au moins 25 personnes témoigneront, dont des témoins de l’incident et des enquêteurs de l’extérieur du Nouveau-Brunswick qui ont travaillé sur ce dossier. Les deux policiers impliqués dans la mort de Michel Vienneau doivent aussi témoigner.

Les policier Mathieu Boudreau et Patrick Bulger témoigneront lors de l'enquête. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Des témoignages compliqués par la COVID-19

Les témoins qui demeurent dans d’autres provinces ne pourront pas être présents à Beresford en raison des restrictions liées à la COVID-19. Cela va compliquer l’enquête, confirme le coroner en chef.

On a des témoignages qu’on va suivre par vidéoconférence. Ça représente un challenge, parce que l'enquête est en français. Et ces gens-là, ce sont des anglophones. Il faut avoir de la traduction simultanée , affirme Jérôme Ouellette.

Ce n’est pas le seul défi qu’ont dû relever les coroners. Comme six années se sont écoulées depuis la mort de Michel Vienneau, certains témoins n’ont tout simplement pas pu être cités à comparaître lors de l’enquête publique.

On a deux témoins qui sont décédés. On en a qu’on n’a pas pu trouver. Il y en a un qui est déménagé en dehors. C’est un médecin qui était ici. Durant les événements, il a assisté à essayer de faire des manœuvres de réanimation sur Michel [Vienneau]. On ne peut pas le trouver, il n’est même plus au Canada , affirme Jérôme Ouellette.

Il s’attend à ce que l’enquête dure toute la semaine et qu’elle se termine lundi. Les jurés devront alors faire des recommandations afin d’éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise. Le coroner en chef pourra ajouter des recommandations de son cru s’il le souhaite.