Congés de maladie : Ottawa rejette l'offre de l'Ontario

Le fédéral dit non à l'offre du gouvernement Ford de bonifier son programme de prestations de maladie, invitant plutôt l'Ontario à s'assurer que tous les travailleurs aient droit à des congés de maladie payés pendant la pandémie.

Dans une lettre datée du 22 avril envoyée par le ministre ontarien des Finances, Peter Bethlenfalvy, à son homologue fédérale, Chrystia Freeland, M. Bethlenfalvy disait que l'Ontario était prêt à verser une somme équivalente à celle déjà offerte par Ottawa dans le cadre du programme de Prestation canadienne de maladie pour la relance économique.

Ainsi, chaque travailleur admissible aurait touché 1000 $ par semaine au total.

L'attachée de presse de la ministre Freeland, Katherine Cuplinskas, rétorque toutefois que le programme fédéral n'est pas un substitut à des congés de maladie rémunérés.

Lorsque l'Ontario sera prêt à forcer tous les employeurs réglementés par le gouvernement provincial à offrir des congés de maladie, comme nous l'avons fait pour les entreprises dans le giron fédéral, nous serons prêts à aider. Une citation de :Katherine Cuplinskas, attachée de presse de la ministre des Finances Chrystia Freeland

Le premier ministre Doug Ford a rejeté pendant des mois les appels de l'opposition, d'experts et même des chefs de la santé publique de Toronto et de la région de Peel à instaurer un régime de congés de maladie payés pour tous les travailleurs, afin qu'ils restent à la maison s'ils ont des symptômes de la COVID-19 ou s'ils attendent les résultats d'un test de dépistage.

Aussi récemment qu'au début avril, M. Ford accusait ses critiques de jouer à des jeux politiques et assurait que le gouvernement fédéral a déjà un programme pour aider ces travailleurs, soit la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique  (Nouvelle fenêtre) .

Puis, le gouvernement Ford s'est dit déçu qu'Ottawa n'ait pas bonifié son programme dans son dernier budget. Le premier ministre Ford a finalement fait volte-face la semaine dernière, promettant des congés de maladie payés pour tous, mais sans donner de détails.

Mardi, le gouvernement Ford a confirmé qu'il était prêt à verser un supplément hebdomadaire de 500 $ par travailleur admissible au programme fédéral, dévoilant la lettre du ministre Bethlenfalvy.

La prestation fédérale est offerte durant un maximum de quatre semaines (consécutives ou pas) et elle est imposable (450 $ après les retenues d'impôt).

Par ailleurs, pour être admissible, un travailleur doit répondre à certains critères, y compris l'incapacité de travailler pendant au moins 50 % de la semaine pour se mettre en isolement.

Les travailleurs ont jusqu'à 60 jours pour faire une demande après s'être absentés du travail.

Selon des critiques, le programme fédéral n'est pas assez flexible, sans parler des délais de traitement des demandes.

La chef de l'opposition néo-démocrate en Ontario, Andrea Horwath, affirme que la prestation fédérale n'est pas un véritable programme de congés de maladie payés et accuse Doug Ford de jouer à des jeux politiques. Les travailleurs essentiels continuent à attendre les congés de maladie payés que Doug Ford leur avait finalement promis la semaine dernière. Avec chaque jour qui passe, il y a plus de souffrances, d'infections et de familles déchirées par la COVID-19 , dit-elle.

Après avoir pris le pouvoir en 2018, M. Ford avait annulé la réforme du précédent gouvernement libéral qui obligeait les employeurs à offrir au moins deux congés de maladie payés par année à leurs employés, affirmant qu'une telle obligation minait la création d'emplois.