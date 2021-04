La circulation sera revue dans le secteur de la rue Barkoff

Voilà plusieurs années que la Ville de Trois-Rivières travaille à des solutions pour améliorer la fluidité et la sécurité sur cette artère et sur les rues Vachon et des Ormeaux qui seront aussi touchées par les réaménagements.

Les gens ont l'impression de perdre une voie de circulation sur Barkoff et que ce sera moins fluide, mais c’est le contraire. Une citation de :Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal

La voie centrale partagée permettra, entre autres, aux automobilistes qui sortent des commerces de n’avoir qu’une seule voie à surveiller puisqu’ils pourront aussi utiliser la voie centrale pour intégrer la circulation.

À écouter : Entrevue avec Pierre-Luc Fortin à Toujours le matin

Ça fait depuis 2013 que j’entends parler des problèmes dans ces rues et nous n'arrivons pas à trouver la solution. Nous avons mandaté une firme de génie-conseil qui a fait des modélisations et nous allons ainsi améliorer l’accès aux commerces et la sécurité , assure le conseiller Fortin.

Bandes cyclables et trottoirs

Le réaménagement prévoit également l’ajout d’une bande cyclable sur la rue Barkoff. Il fallait améliorer la sécurité. Ce sera une bande cyclable donc ce n’est pas pour faire des balades, mais c’est utilitaire pour les cyclistes qui se rendent dans les commerces , explique Pierre-Luc Fortin.

Dans une autre phase du réaménagement, des trottoirs seront également ajoutés sur les rues Barkoff et Vachon.