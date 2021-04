Bordel à prévoir cet été sur l'autoroute Henri-IV

Le secteur Henri-IV sera particulièrement névralgique et les déplacements seront très difficiles dans cet axe , concède la porte-parole au ministère des Transports, Émilie Lord, lors du point de presse qui a annoncé mardi matin l'emplacement des 12 chantiers majeurs prévus cette année dans la capitale.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les 12 chantiers majeurs de Québec cet été. Photo : Ministère des Transports du Québec

Le MTQ prévoit d'importantes congestions dans le secteur du pont Pierre-Laporte, puisqu'à deux reprises cet été quatre de ses six voies seront fermées pour y effectuer des travaux majeurs de réfection de la chaussée.

Les deux périodes visées pour la réalisation de ces travaux sont entre le 26 juin et le 15 juillet et entre le 3 et le 20 août. Pendant ces périodes, les travaux seront effectués 24h sur 24, dans une direction à la fois, donc une seule voie sera maintenue dans chaque direction en tout temps pendant les travaux , précise la porte-parole.

Durant ces deux blitz, il n’y aura aucune entrave sur le pont de Québec pour assurer la disponibilité de ces voies.

Le ministère demande la collaboration aux usagers de la route pendant les travaux. Le ministère recommande autant que possible d’opter pour les télétravail, de prioriser les transports collectifs et actifs ou d’éviter les déplacements interrives qui seraient non essentiels. J’invite également les usagers de la route à privilégier l’autoroute 40 pour leur déplacement entre Montréal et Québec , souligne Émilie Lord.

Plus de détails à venir

Avec les informations d'Olivier Lemieux