COVID-19 : les nouveaux cas sous les 1000 pour un deuxième jour consécutif au Québec

Québec annonce 14 décès de plus liés à la maladie, dont 3 sont survenus dans les dernières 24 heures et 11 entre le 20 et le 25 avril. Ces morts cumulent un total de 10 898 depuis le début de la pandémie.

Ce sont maintenant 667 Québécois infectés par le coronavirus qui se trouvent à l’hôpital, soit 3 de plus que le jour précédent.

De ces personnes alitées, 170 sont aux soins intensifs, en hausse de 3.

Sur une période d'une semaine, on observe donc une diminution de 49 hospitalisations.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

L’effort de dépistage se poursuit, mais de façon moins importante dans les derniers jours, avec 28 417 prélèvements réalisés le 25 avril.

L’ensemble des tests effectués au Québec fait état de 346 596 personnes infectées par le virus depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, le nombre de doses de vaccins administrées lundi se maintient à la baisse, avec 44 629 personnes ayant reçu le vaccin hier. Le Québec a maintenant administré 2 916 897 doses du vaccin.

La province attend 137 200 doses de Moderna cette semaine. Une livraison de 214 110 doses de Pfizer a été reçue lundi.

Les cas par régions

La région de Chaudière-Appalaches est toujours celle qui compte proportionnellement le nombre de cas le plus élevé avec 250 cas par 100 000 habitants.

Suivent la Capitale-Nationale, l’Outaouais et le Bas-Saint-Laurent, avec respectivement 199 cas, 161 cas et 154 cas par 100 000 habitants.

La région de Montréal se retrouve au sixième rang, avec 130 cas par 100 000 habitants, derrière Laval et ses 144 cas par 100 000 habitants.

En Montérégie, les cas sont beaucoup plus bas, soit 85 cas par 100 000 habitants.