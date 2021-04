Avec 96 cas, la Nouvelle-Écosse fracasse un record pour un troisième jour

Selon le compte Twitter de la province, il y a 90 cas dans le secteur du centre, trois dans l'est, un dans le nord et deux dans le secteur de l'ouest.

Cela porte à 419 le nombre de cas actifs dans la province, un sommet jamais atteint depuis le début de la pandémie.

Dimanche, la Nouvelle a annoncé 63 cas de COVID-19 et lundi, ce nombre était de 66.

L'augmentation du nombre de cas coïncide avec une hausse significative du nombre de tests de dépistage conduits dans la province. Dimanche, les laboratoires ont analysé 11 335 échantillons, ce qui n'inclut pas les tests de dépistage rapide.

Ces tests sont accessible à toute personne de 16 ans et plus qui le veut s'ils ne présentent pas de symptômes de COVID-19. Des sites ont été installés à Halifax, Dartmouth et à Sydney au Cap-Breton.

Lundi, le premier ministre Iain Rankin a annoncé un élargissement des restrictions sanitaires dans la province pour freiner la propagation du virus.

Toutes les écoles de la grande région d'Halifax sont fermée pour au moins deux semaines et on demande aux Néo-Écossais de ne pas voyager à l'intérieur de la province sauf si cela est nécessaire.