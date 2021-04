Les camionneurs de la Colombie-Britannique veulent être vaccinés aux États-Unis

Les camionneurs de la Colombie-Britannique transportant des marchandises aux États-Unis demandent à ce qu’un accord leur permettant d’être vaccinés rapidement soit conclu entre les autorités des deux côtés de la frontière, comme l’ont fait le Manitoba et le Dakota du Sud.

La semaine dernière, un accord de collaboration a permis de vacciner gratuitement les camionneurs manitobains qui doivent franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Le président de l’Association des camionneurs de la Colombie-Britannique, Dave Earle, cherche à obtenir un accord semblable. Tout le monde est vraiment anxieux et souhaite se faire vacciner le plus rapidement possible .

Le taux d’infection à la COVID-19 est incroyablement bas parmi les chauffeurs routiers, aux dires de Dave Earl. Avoir une protection vaccinale, cependant, serait un grand réconfort pour ses membres qui voyagent constamment, dit-il.

Pour l’heure, le ministère de la Santé de la province n’a signé aucun accord avec les États-Unis en ce sens, mais Dave Earle croit que le gouvernement peut être convaincu des avantages de le faire. Si quelqu’un se fait vacciner ailleurs, il libère la file d'attente , avance-t-il.

Au Dakota du Nord, près de 4000 camionneurs manitobains pourront se faire vacciner gratuitement contre la COVID-19, estime le premier ministre de la province, Brian Pallister.

Cette collaboration sur la vaccination est une première entre un État et une province de part et d’autre de la frontière entre le Canada et les États-Unis.