Le fils d'un résident du CHSLD Laflèche toujours bouleversé

Le père de Mr Béliveau, testé positif à la COVID-19, a été asymptomatique pendant dix jours jusqu'à un début de fièvre.

Le samedi, je reçois un téléphone. On me dit : "Ton père a de la fièvre. On ne sait pas ce que ça peut donner." Le mercredi, il était décédé. Pas de nouvelles entre les deux , se rappelle M. Béliveau, qui souligne que le personnel a pris soin de son père, même si débordé par la crise.

Il vit quand même difficilement le fait de n’avoir pu accompagner son père dans son dernier souffle.

Je ne pense pas que ça se guérisse et je ne pense pas que ça s’oublie. Mais en même temps, il ne faut pas l’oublier, parce que plus jamais on ne devrait revivre ça , continue M. Béliveau.

Par ailleurs, il déplore que le CIUSSS MCQ n’a pas été en contact avec les familles après la crise. Il dit avoir appris par les médias l'existence d'une enquête publique du coroner.

Je pense que ça fait plus monter de frustrations, parce qu’on n'a pas de contacts avec le CIUSSS. On n'a pas pu jaser avec eux après de ce qui s'est passé , conclut-il.

Daniel Béliveau souligne qu'il n'est pas trop tard pour faire amende honorable. Il se dit prêt à écouter le CIUSSS et en parler avec eux.