Jean-François Pruneau s'apprête à quitter la présidence de Vidéotron

Il y a encore du changement au sein de la haute direction chez Québecor, qui perd le président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau, aux commandes de la locomotive du conglomérat depuis un peu plus de deux ans.

Une fois qu'il aura quitté ses fonctions, le 4 juin, celles-ci seront assumées par le président et chef de la direction de l'entreprise Pierre Karl Péladeau.

Dans un communiqué, mardi, Québecor a expliqué que M. Pruneau avait décidé de quitter la vie professionnelle active pour se consacrer à des projets d'investissement personnel .

C'est avec le sentiment du devoir accompli que je tourne aujourd'hui une page importante de ma vie professionnelle. Une citation de :Jean-François Pruneau

Autre changement dans la haute direction

Il s'agit d'un deuxième changement en seulement quelques semaines au sein de la haute direction de Québecor. Depuis le 14 avril dernier, la présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu, France Lauzière, est en pause professionnelle qui pourrait s'échelonner sur six mois.

Avant d'être nommé à la tête de Vidéotron – la division qui chapeaute les activités de télécommunications – en janvier 2019, M. Pruneau avait notamment occupé le poste du chef de la direction financière de Québecor pendant huit ans.

Cette annonce constitue une mauvaise surprise pour nous compte tenu de la nomination relativement récente de Jean-François Pruneau à titre de président et chef de la direction de Vidéotron en janvier 2019 , a souligné Drew McReynolds, l'analyste de RBC Marchés des capitaux, dans une note envoyée par courriel.

Au cours de l'exercice 2020, M. Pruneau avait eu droit à une rémunération globale de 1,9 million de dollars, un traitement qui tenait compte d'un salaire de base de 780 000 $ et d'une prime annuelle de 621 000 $.

L'an dernier, Vidéotron a représenté environ 84 % des revenus totaux de Québecor, qui s'étaient établis à 4,3 milliards de dollars. Elle a également généré 95 % du bénéfice d'exploitation ajusté de 1,95 milliard de dollars.