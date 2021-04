Bitfarms pourrait implanter une nouvelle usine à Sherbrooke

L'entreprise compte déjà une usine, à Sherbrooke, sur la rue de la Pointe. Des travaux d'atténuation du bruit sont sur le point de se terminer, après de nombreuses plaintes de citoyens qui habitent dans le secteur.

Pour éviter que des usines similaires de cryptomonnaie s'installent à l'avenir dans un secteur plus résidentiel, la Ville de Sherbrooke a délimité un secteur pour les recevoir. Deux zones sont identifiées dans le secteur de la rue Léger près du boulevard René-Lévesque, explique le conseiller du district de l'Université, Paul Gingues.

Grâce à une entente signée avec Hydro-Sherbrooke, Hydro-Québec et la Régie de l'Énergie, Bitfarms peut utiliser 94 mégawatts pour produire sa cryptomonnaie. Comme l'entreprise n'utilise pas tous les mégawatts qui lui ont été attribués, elle souhaite établir une nouvelle usine à Sherbrooke et augmenter sa capacité de production à ses installations de Cowansville, explique Marc Duchesne, directeur de communications de Bitfarms.

L’industrie de la cryptomonnaie est en plein essor et on est un joueur important de cette industrie et on veut continuer à progresser.

Une citation de :Marc Duchesne, directeur de communications de Bitfarms