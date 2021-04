Parents et enseignants s’inquiètent de la COVID-19 dans les écoles

Questionné à de nombreuses reprises à ce sujet en conférence de presse lundi, le médecin hygiéniste en chef Brent Roussin a répondu qu’il n’y avait pas de propagation significative de la COVID-19 dans les écoles.

La transmission ne se produit pas dans les écoles. Elle se produit dans les rassemblements hors de l’école, comme les fêtes dans les maisons ou les soirées pyjama , a martelé le Dr Brent Roussin.

Nous insistons vraiment auprès des parents pour faire comprendre que si nous voulons garder les enfants à l’école, nous devons limiter les rassemblements à l’extérieur de l’école .

Le Dr Brent Roussin a affirmé lundi que le traçage des cas montrait que la transmission de la COVID-19 chez les enfants se produisait lors de rassemblements à l'extérieur de l'école. Les autorités sanitaires espèrent maintenir les écoles ouvertes aux élèves. (archives) Photo : La Presse canadienne / David Lipnowski

Cette réponse est frustrante pour Sarah Carroll, mère d’une fillette de neuf ans qui a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 cette semaine, et qui fréquente l’École Marie-Anne-Gaboury, où plusieurs cas ont été confirmés chez les élèves et les membres du personnel.

Nous suivons tous les protocoles et toutes les lois, et cela arrive à mon enfant , déplore-t-elle, en disant se sentir abandonnée par le gouvernement .

Bien que l’enseignement à distance puisse perturber l’organisation familiale, elle croit qu’il est temps pour la province de l’envisager.

Pourquoi ne pas être proactif cette fois au lieu de risquer la sécurité des enfants, et encore plus celle des enseignants, car que pourrons-nous faire sans eux, à distance ou pas? , demande-t-elle.

Le point sur la transmission dans les écoles

Les recherches récentes dans d’autres juridictions ont montré que les écoles peuvent être un lieu de propagation de la COVID-19, donc il est peu probable que le Manitoba y échappe, affirme le docteur Anand Kumar, spécialiste des maladies infectieuses et médecin aux soins intensifs.

On ne devrait pas non plus croire les jeunes et les enfants à l’abri de symptômes sévères de la COVID-19, insiste-t-il.

Il est juste de dire que les enfants sont moins sujets à une maladie grave. Mais les données récentes suggèrent d’une part qu’ils attrapent la COVID-19, et d’autre part qu’ils sont un vecteur de transmission dans la communauté , signale-t-il.

De son côté, l’épidémiologiste Cynthia Carr indique qu’elle ne croit pas que l’enseignement en classe conduise à plus de cas de COVID-19, mais elle fait ressortir que l’école n’évolue pas en vase clos.

Les écoles sont dans les communautés [...]. Donc plus la transmission communautaire grimpe, plus il y a de risque de voir des cas dans les écoles , explique-t-elle.

Inquiétude chez les enseignants

À la Manitoba Teachers’ Society (MTS), le syndicat des enseignants, le président James Bedford indique que ses membres s’inquiètent de la hausse des cas chez les jeunes de 10 à 19 ans.

Plus tôt ce mois-ci, un porte-parole de la province a affirmé que les cas dans cette tranche d’âge constituaient 12,08 % des infections avant le début du mois de mars. Entre le 1er mars et le 11 avril, ils constituaient 16,6 % des cas identifiés, ce qui représente une augmentation de 37 %.

Les enseignants travaillent avec un grand nombre de ces élèves sur une base régulière , rappelle James Bedford.

Néanmoins, il déclare qu’il préférerait voir la province en faire davantage pour préserver la santé des enseignants plutôt que de passer à l’enseignement à distance. Il croit que vacciner plus rapidement les enseignants serait à cet égard une mesure proactive pour pouvoir maintenir les écoles ouvertes jusqu’à la fin de l’année .

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) déclare être sur le qui-vive en raison notamment des défis énormes que pose l’isolement des enseignants lorsque cela est nécessaire.

On n’a pas le personnel requis, ça finit par avoir un impact sur l’éducation de nos élèves , explique-t-il en entrevue à l’émission Le 6 à 9,

Lui aussi insiste sur la vaccination. La DSFMDivision scolaire franco-manitobaine a demandé il y a déjà fort longtemps que tout le personnel puisse être vacciné, justement pour ne pas mettre les gens à risque , affirme Alain Laberge.

Avec des informations de Sarah Petz et Patricia Bitu Tshikudi