Un plan initial de 200 millions $ pour revitaliser le centre-ville de Calgary

Le Conseil a voté 12 contre 1 en faveur plan de revitalisation. Seul le conseiller municipal Jeromy Farkas qui est également candidat à la mairie de Calgary, s' y est opposé.

L'investissement initial de 200 millions de dollars a été approuvé par un vote de 10 contre 3. Les conseillers Jeromy Farkas, Sean Chu et Joe Magliocca s'y sont opposés.

Le conseil estime qu’il faudra un milliard de dollars pour financer le plan au cours de la prochaine décennie. Il espère qu'une partie de l'argent proviendra d'autres paliers de gouvernement.

Vers un centre-ville plus dynamique

Avec ce plan, la Ville de Calgary a pour objectif de réorganiser le cœur d'un quartier d'affaires souvent vide la nuit en un quartier avec plus de commodités, d'infrastructures pour les piétons et les cyclistes, de logements et un meilleur accès aux espaces verts.

Le maire Naheed Nenshi croit que le vote est un grand pas vers la création d'une communauté du centre-ville qui va au-delà d'un quartier d'affaires pour devenir un centre dynamique, 24 heures sur 24.

Cela signifie prendre des mesures audacieuses et faire des investissements intentionnels dans les espaces publics, soutenir les quartiers dynamiques et nous assurer de continuer à créer un centre-ville où les gens veulent vivre et travailler , a-t-il dit.

L’investissement initial proviendra de réserves, d’épargne et d'un fonds fédéral d'infrastructure.

Le directeur de la stratégie urbaine de la ville, Thom Mahler, estime que la revitalisation du centre-ville est un problème qui concerne tous les Calgariens. Notre centre-ville est au cœur de la reprise économique de Calgary. Nous avons un long chemin [à parcourir] et il n'y a pas de retour en arrière.

Notre plus grand risque est de ne rien faire, car rien ne montre que la valeur des propriétés reviendra à ce qu’elle était sans une action significative et soutenue. Une citation de :Thom Mahler, directeur de la stratégie urbaine, Ville de Calgary

Le président-directeur général par intérim de la chambre de commerce de Calgary, Murray Sigler, a déclaré dans un communiqué que l'approbation du plan aidera la métropole albertaine à rivaliser avec d'autres villes du monde.

Pour attirer et retenir les meilleurs talents, nous devons investir dans le capital et l'infrastructure sociale qui soutiennent le bien-être de la communauté, y compris les garderies, les parcs, le transport en commun, les arts et le secteur caritatif, a-t-il écrit.

Le Conseil a aussi entendu de nombreux Calgariens vanter l'importance du plan.

La Ville demandera du financement à d'autres paliers de gouvernement pour aider à transformer son centre-ville.

Avec les informations de Drew Anderson