Le Conseil de la culture de l'Estrie réclame plus d'investissements en arts et culture

En Estrie, les municipalités investissent en moyenne 47,44 $ par habitant en arts et culture. En Mauricie, une région de taille comparable, les municipalités dépensent 133,41 $. Dans le Centre-du-Québec et en Outaouais, on investit respectivement 62,05 $ et 57,56 $ par habitant pour les arts et la culture.

La seule région qui fait moins bien que l’Estrie est celle de Chaudières-Appalaches, considérée comme étant une région éloignée, avec une moyenne de 41,37 $ par habitant.

Pour l’ancien député libéral de Sherbrooke et ancien ministre de la Culture du Québec, Luc Fortin, ce constat des faibles investissements dans la culture en Estrie n’est pas nouveau. Ce sont des données de 2018 qui ont été publiées en 2020. Ce sont les dernières données disponibles, mais cette situation existait depuis que j’étais [élu]. Les gens dans le milieu de la culture m'interpellaient déjà , explique celui qui est également porte-parole du Conseil de la culture de l'Estrie.

Ce dernier note tout de même une petite tendance à la hausse ces dernières années. En 2016, les municipalités investissent en moyenne 43,28 $ par habitant. On voit un petit rattrapage, mais on est encore bien loin des autres régions comparables , indique-t-il au micro de Vivement le retour.

Les investissements des municipalités en arts et cultures peuvent avoir plusieurs formes , notamment le financement d'événements culturels ou encore le financement des bibliothèques, poursuit Luc Fortin. Ça concerne autant la création d’œuvres que leur diffusion , indique-t-il.

D’ailleurs, Luc Fortin indique que Saint-Camille fait office de bonne élève dans la région de l’Estrie. C’est une petite municipalité qui en fait beaucoup pour la culture qui va aller chercher des fonds du gouvernement du Québec. Alors si une petite municipalité comme celle-là peut le faire, les autres peuvent également le faire , croit-il.