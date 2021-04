Pandémie et santé mentale des jeunes : des pédiatres d'Ottawa sonnent l’alarme

Devant une hausse marquée des problèmes de santé mentale, des troubles alimentaires et de la dépression chez les jeunes, un groupe de pédiatres d’Ottawa sonne l’alarme, en attribuant aussi cela à la pandémie de COVID-19.

La Dre Jane Liddle dit n’avoir jamais vu un tel nombre d’enfants souffrant de ces problèmes. Le Réseau des pédiatres communautaires d’Ottawa, dont elle fait partie avec environ 70 collègues, craint d’ailleurs que ces séquelles psychologiques laissent des traces chez ces enfants et ces adolescents une fois que la pandémie sera chose du passé.

De son côté, le chef du service de pédiatrie de l'Hôpital Queensway Carleton d'Ottawa, le Dr Andrzej Rochowski, a fait le même constat que sa collègue. Il est lui aussi préoccupé par la situation, notamment des symptômes de dépression chez des enfants âgés de 5 ou 6 ans, de même que par des changements de comportement mettant en lumière les difficultés d’adaptation de certains enfants.

J’ai constaté un doublement, voire un triplement des crises de colère, de l’anxiété, des terreurs nocturnes, des cauchemars [et] des enfants qui se comportent comme s’ils souffraient presque d’un syndrome de stress post-traumatique. Une citation de :Le Dr Andrzej Rochowski, chef du service de pédiatrie de l'Hôpital Queensway Carleton

Certains enfants «ont véritablement perdu la motivation d’apprendre et de réussir», déplore le Dr Rochowski. Photo : fournie par le Dr Andrej Rochowski

Le Réseau des pédiatres communautaires estime que les fermetures répétées des écoles, couplées à l’apprentissage en ligne prolongé et au manque de socialisation et d’activités physiques ont fait des ravages sur les jeunes au cours de la dernière année. Récemment, l’inquiétude de contracter le coronavirus s’est ajoutée, en comparaison au début de la pandémie où la maladie ne devait pas affliger les plus jeunes.

Que faire pour remédier à cela?

Le Réseau des pédiatres communautaires d’Ottawa recommande aux parents d’organiser des activités dans les parcs et les terrains de jeu pour leurs enfants, à condition que ceux-ci respectent la distanciation physique et le port du masque.

Les pédiatres ont également hâte que les enfants puissent se faire vacciner contre la COVID-19.

La Dre Jane Liddle est l'une des pédiatres qui a remarqué une hausse de divers problèmes chez les jeunes. Photo : fournie par Dre Jane Liddle

Ils souhaitent également que des programmes de santé mentale soient mis en place pour aider les jeunes lorsqu’ils auront le feu vert pour retourner sur les bancs d’école à temps plein pour les soutenir et pour les aider à guérir et à traverser les épreuves , conclut la Dre Jane Liddle.

Avec les informations de Sandra Abma