Le syndicat des enseignants de l’Outaouais vote en faveur de l’entente de la FAE

Les membres du Syndicat des enseignants de l’Outaouais (SEO) ont voté lundi soir à 90 % en faveur de l’entente de principe conclue entre la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et Québec.

La menace de grève illimitée prévue à la fin du mois de mai est donc écartée. Les enseignants avaient voté en faveur d’un mandat de grève générale illimitée en février.

Les 5500 enseignants des trois plus importants centres de services scolaires de l’Outaouais étaient sans convention collective depuis mars 2020 .

Les membres syndiqués ont été appelés à se prononcer sur l’accord conclu entre la FAEFAE et le Conseil du trésor lors d’une assemblée générale qui a eu lieu en mode virtuel.

Proportionnellement, les syndiqués du Centre de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais ont voté en faveur de l’entente de principe par une proportion de 89 %, ceux des Draveurs à 90 % et les enseignants de Coeur-des-Vallées à 91 %.

Cette entente comporte des avancées majeures tant au niveau salarial qu’au niveau des conditions de travail , écrit Suzanne Tremblay, présidente du SEO par courriel à Radio-Canada.

Les enseignantes et enseignants de l’Outaouais ont jugé cette entente satisfaisante dans le contexte actuel bien qu’il y aura encore beaucoup à faire pour alléger la tâche et donner plus de services aux élèves en difficulté , peut-on lire.

Suzanne Tremblay est la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Cette entente de principe est un pas dans la bonne direction, mais il faudra continuer à porter nos revendications pour une amélioration réelle de notre quotidien et de celui de nos élèves. Une citation de :Suzanne Tremblay, présidente, Syndicat des enseignants de l’Outaouais

Selon le SEOSyndicat de l'enseignement de l'Outaouais , le contrat de travail est d’une durée de trois ans dont la première année est déjà écoulée.

La FAEFédération autonome de l'enseignement a étudié, le 15 et le 16 avril, la proposition de règlement conclue avec Québec pour renouveler la convention collective qui concerne ses 49 000 membres enseignants.

L’entente porte sur les questions intersectorielles et sectorielles et contient des avancées majeures sur le plan salarial et sur celui des conditions de travail , selon le président de la FAEFédération autonome de l'enseignement Sylvain Mallette.