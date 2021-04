Un incendie majeur ravage l'église et le presbytère de Listuguj

Les services d'urgence ont été alertés vers 22 h 30 lundi. C'est aux petites heures du matin mardi que le clocher de l'église s'est effondré.

Selon le service de police de Listuguj, le feu aurait pris naissance à l'arrière du bâtiment, du côté de la rivière. La cause de l'incendie est toutefois encore inconnue. Une enquête est en cours et les personnes ayant des informations à ce sujet sont priées de se manifester.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

Peu avant 8 heures mardi matin, les flammes sont éteintes, mais les pompiers sont toujours sur place.

Les autorités demandent d'ailleurs à la population d'éviter le secteur. Le chemin Riverside East est fermé entre les intersections Pacific et Caplin.

Les bâtiments du conseil de bande de Listuguj sont fermés en raison du manque de pression d’eau, tout comme l'école de la communauté.

Le presbytère a également été touché par les flammes. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Des pompiers combattant l'incendie. Photo : Facebook

C'est une des premières églises qui a vu le jour en Gaspésie , indique le président de la Société historique Machault, Michel Goudreau.

Or, notamment en raison d'incendies, au moins quatre églises ont dû être bâties sur ce site depuis la première construction, vers la fin des années 1700.

M. Goudreau rappelle d'ailleurs que l'église actuelle avait été la proie des flammes en 1927. Par contre, l'incendie avait pu être maîtrisé jusqu'à un certain point et on avait pu réparer l'église , précise-t-il.

C'est une église qui avait une richesse. Il y avait des vitraux assez spéciaux qui parlaient de l'histoire de la religion avec les Micmacs et c'était une richesse patrimoniale qu'on retrouve très peu en Gaspésie. Une citation de :Michel Goudreau, président de la Société historique Machault

Avant qu'on ait une paroisse à Pointe-à-la-Croix et autour, c'était le centre religieux de tout le nord de la Ristigouche, incluant une partie du Nouveau-Brunswick , souligne M. Goudreau.

Le 26 juillet, le jour de la Sainte-Anne, des pèlerinages emmenaient des gens de partout, des deux côtés de la Ristigouche et de partout en Gaspésie. C'était un lieu couru jusqu'aux années 1970 , rappelle l'historien.

L'église Sainte-Anne-de-Ristigouche est une perte totale. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Avec des informations de Roxanne Langlois et d'Isabelle Lévesque