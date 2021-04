Mal neurologique au N.-B. : le nombre de cas augmente à 47

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick recense maintenant 47 cas de la maladie neurologique inconnue, dont des experts tentent de déterminer les causes.

En date de jeudi dernier, il y avait 37 cas confirmés et 10 cas soupçonnés d’un syndrome neurologique de cause inconnue , précise un porte-parole du ministère de la Santé, Bruce Macfarlane, dans un courriel envoyé lundi.

Le bilan précédent était de 44 cas. Les autorités ont signalé un nouveau cas au début d’avril. La mort de six personnes est attribuée à cette maladie jusqu’à présent.

Les autorités médicales de la province collaborent avec des experts à l’échelle locale et nationale pour étudier les symptômes de ces patients.

L'enquête se poursuit dans le but de déterminer s’il y a des points communs entre les personnes atteintes qui peuvent mener à des causes potentielles et de possibles stratégies de prévention, explique M. Macfarlane.

L’équipe d’enquête explore toutes les causes potentielles, y compris la nourriture, l’environnement et le contact avec des animaux, souligne M. Macfarlane.

La majorité des cas se trouvent dans les régions de Moncton et de la Péninsule acadienne, mais on ne sait pas encore si ces régions géographiques sont liées au syndrome neurologique, affirme le porte-parole.

Radio-Canada a rendu publique l’existence de cette maladie, en mars, après avoir reçu une note de la santé publique adressée à la Société médicale et aux associations de médecins et d'infirmières. La note datée du 5 mars faisait état de 43 cas et de la mort de cinq personnes atteintes.

Les tests médicaux effectués jusqu’à présent écartent la possibilité qu’il s’agisse de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d’autres maladies à prions. Des scientifiques se penchent sur la possibilité qu’il s’agisse d’une nouvelle maladie.

Le manque de communication publique de la part des autorités a poussé certains proches des personnes malades à réclamer plus de transparence.

Les autorités connaissent l’existence de cette maladie depuis 2015. Onze cas ont été découverts en 2019, 24 en 2020 et 10 jusqu’à présent en 2021.

Le ministère de la Santé a promis le 7 avril de présenter des mises à jour sur un site web. Bruce Macfarlane a ajouté lundi que la production du site en est aux dernières étapes qu’il sera lancé au cours des prochains jours .