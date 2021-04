Une éclosion au Cap-Breton liée à des matchs de hockey à l’aréna de Membertou

Le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle, Robert Strang, indique que toutes les personnes qui ont fréquenté l’aréna de Membertou les 17 et 18 avril derniers devraient subir un test pour la COVID-19.

Selon lui, des signes de transmission communautaire liés à des matchs de hockey ont été observés dans la région.

Lundi, la province a annoncé trois nouveaux cas de COVID-19 dans le secteur de l’est, ce qui porte à 33 le nombre de cas actifs dans cette zone qui comprend la région d’Antigonish et le Cap-Breton.

La santé publique ne dévoile pas le nombre exact de cas liés à l’aréna.

Avis d’exposition Samedi 17 avril, entre 18 h 15 et 22 h

Dimanche 18 avril entre 12 h 45 et 17 h 15

Les personnes exposées doivent s’isoler jusqu’au 2 mai inclusivement, et ce, même si elles reçoivent un résultat de test négatif.

Craintes dans la communauté

Brent Desveaux a été avisé qu’il devrait subir un test samedi matin. L’homme de Sydney a assisté à deux matchs d’équipes de moins 18, mais il avait préalablement laissé son numéro de téléphone à l’entrée.

Le processus de traçage de contacts ayant suivi son cours, il a été avisé qu’il a été potentiellement exposé au virus. Il avait cependant eu le temps avant cela de se rendre au travail et à l’épicerie. Heureusement, il a reçu un résultat négatif lundi et subira un second test le 30 avril.

Il se dit inquiet que cette fois, ce soit sa communauté qui est touchée et affirme ne jamais avoir pensé qu’il ferait partie du processus en cas d’éclosion.

Accélération du dépistage au Cap-Breton

Selon une porte-parole de la Régie de la santé de l’est, Brendan Elliott, il n’est pas clair combien de personnes ont fréquenté l’aréna les 17 et 18 avril pendant la période d’exposition.

Un centre de dépistage sans rendez-vous est ouvert au Membertou Entertainment Center. Ce centre est ouvert à tous, qu’ils aient des symptômes ou non. Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous pour un test dans un autre site de la région de l’est en visitant le site web de la province  (Nouvelle fenêtre) .

Des tests rapides seront aussi offerts aux personnes de 16 ans et plus asymptomatiques ou qui n’ont pas été en contact avec des lieux d’exposition au centre sportif de l’Université du Cap-Breton mardi entre 10 h et 18 h.