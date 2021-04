Éducation au secondaire : Dominic Cardy promet un plan de rattrapage

Son gouvernement a annoncé vendredi que ces élèves ne retourneront pas sur les bancs d'école à temps plein ce printemps. L'apprentissage en classe un jour sur deux et à distance les autres jours se poursuit jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Le ministre espère un retour en classe à temps plein à la prochaine rentrée et il promet un plan pour rattraper tout retard potentiel d’apprentissage.

On va utiliser les outils que les enseignants ont déjà pour analyser exactement où sont leurs élèves dans chaque salle de classe et faire un plan d’action basé sur les besoins, les problèmes, les habiletés de chaque élève. Une citation de :Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick

On va voir en septembre, j’espère, si la pandémie est derrière nous à ce point. À ce point, on va utiliser les habiletés exceptionnelles de notre équipe professionnelle dans les écoles pour examiner exactement où sont chaque élève dans leur apprentissage et ce qu’on a besoin de faire pour [régler] les problèmes qui, j’en suis certain, sont arrivés à cause de la COVID-19, et tous les problèmes [dont] on a discuté depuis longtemps , précise Dominic Cardy.

Le ministre a fait ces commentaires dans le cadre d’une entrevue accordée lundi à l’émission Le Téléjournal Acadie, d’ICI Acadie.