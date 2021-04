Commission Cullen : le ministre de la Justice David Eby a présenté sa version des faits

David Eby témoignait à la commission d’enquête publique présidée par le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique Austin Cullen lundi, quelques jours après le passage de membres importants du précédent gouvernement libéral, dont l’ancienne première ministre Christy Clark.

Selon l’élu néo-démocrate, les informations qui lui ont été partagées par des responsables de la Société des loteries de la Colombie-Britannique (BCLC), qui supervise les casinos, et celles données par l’organisme de réglementation du jeu (la Gaming Policy Enforcement Branch, GPEB) divergeaient tellement que c’est ce qui l’a mené à commander une enquête à l’avocat et ex-commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Peter German, en 2017.

J’avais de la difficulté à comprendre vers laquelle des organisations je pouvais me tourner et à qui je pouvais me fier pour avoir les meilleures recommandations possibles afin de progresser [avec ce dossier] , a-t-il expliqué.

Manque d'information

David Eby était responsable des jeux et loteries de 2017 à 2020, en plus d’occuper le poste de ministre de la Justice. Il déplore avoir dû faire face à un grave manque d’information lorsqu’il a pris ses fonctions.

Officiellement, la BCLC affirmait que son action contre le blanchiment d'argent était un succès.

Mais des rapports faisaient de leur côté état de vidéos de surveillance où on voyait des gens amener des sacs d'argent contenant des centaines, voire des milliers, de billets de 20 $ à échanger dans les casinos.

Le procureur général David Eby montre une vidéo aux journalistes, en 2018, dans laquelle on voit des transactions d'argent illégales dans les casinos de la région de Vancouver. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Ces vidéos, dit David Eby, l’ont aidé à comprendre le fonctionnement de ce que certains ont appelé le modèle de Vancouver . Des joueurs se faisaient prêter de l’argent provenant d’activités illégales pour une utilisation à l’intérieur des casinos, après quoi ils remboursaient ce prêt avec de l’argent propre .

Le blanchiment avait lieu devant le casino, lors de la livraison de l’argent au parieur, a dit M. Eby. Cela a clarifié beaucoup de choses pour moi.

100 millions $ blanchis

Le ministre de la Justice a cependant reconnu que la circulation d’argent liquide dans les casinos a considérablement diminué entre juillet et septembre 2015, sous le gouvernement libéral.

Selon l’avocat de la BCLC, Bill Smart, en juillet 2015, 38 millions de dollars en argent comptant ont servi à l'achat de jetons dans les casinos de la province, contre 6,6 millions de dollars en septembre de la même année.

C’est en 2018 que Peter German a publié son rapport intitulé Dirty Money . Son enquête a révélé qu’au moins 100 millions de dollars ont été blanchis dans les établissements de jeux de la Colombie-Britannique en dix ans et a souligné plusieurs failles dans la surveillance des casinos en raison notamment de dissensions et dysfonctionnements systémiques entre la BCLC et la GPEB.

À la sortie du rapport, David Eby a condamné le gouvernement libéral pour avoir fermé les yeux sur le problème. Il a maintenu ses commentaires durant son témoignage, lundi.

Je n’ai aucune hésitation à dire que j’aurais géré cette question différemment de l’administration précédente , a-t-il déclaré.

Le gouvernement de John Horgan a lancé la Commission Cullen en novembre 2019.

Le commissaire Austin Cullen doit déposer son rapport final le 15 décembre 2021.